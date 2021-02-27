Стала известна сумма затрат Канье Уэста на его избирательную кампанию

Более $12 млн собственных средств потратил на свою предвыборную кампанию рэпер Канье Уэст, который в прошлом году баллотировался на пост президента Соединенных Штатов. Об этом в субботу, 27 февраля, написал The Hollywood Reporter со ссылкой на отчет для Федеральной избирательной комиссии США.

Как сообщает «Газета.ру», всего на кампанию было потрачено $13,2 млн. Отмечается, что $12,5 млн внес сам кандидат, $7,5 млн ушли на выплаты, необходимые для внесения имени музыканта на избирательные бюллетени в разных штатах. Кроме того, в $210 тыс. обошелся разворот с рекламой, призывавшей отдать свой голос за Уэста в газете The New York Times, и $918 тыс. было потрачено на одежду для предвыборной кампании.

Несмотря на такие вложения, за Уэста отдали свои голоса всего 66 тыс. избирателей.

19 февраля американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян официально подала на развод с Уэстом. Дата начала слушаний пока неизвестна. Отмечается, что музыкант продолжает носить обручальное кольцо, а телезвезда сняла брачное украшение еще на новогодних каникулах.

Информация о расставании пары и подготовке к разводу появилась 5 января. Тогда источники рассказали, что Уэста раздражает образ жизни семейства Кардашьян, и он больше «не хочет иметь с ними ничего общего».