Ким Кардашьян подала документы на развод с Канье Уэстом

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян официально подала на развод с мужем, рэпером Канье Уэстом, сообщает 19 февраля Page Six.

По информации портала, адвокат Кардашьян по бракоразводному процессу Лаура Вассер в пятницу официально передала в суд соответствующие документы.

Дата начала слушаний пока неизвестна.

Как пишет издание TMZ, звезда реалити-шоу будет добиваться совместной юридической и физической опеки над их детьми. Сам Уэст согласен с этим условием.

Кроме того, стало известно, что стороны продвинулись в достижении соглашения об урегулировании имущественных споров.

При этом отмечается, что музыкант продолжает носить обручальное кольцо, а телезвезда сняла брачное украшение еще на новогодних каникулах.

Информация о расставании пары и подготовке к разводу появилась 5 января. Тогда источники рассказали, что Уэста раздражает образ жизни семейства Кардашьян, и он больше «не хочет иметь с ними ничего общего». Вместе с этим подчеркивалось, что Ким выросла из этих отношений и намерена сконцентрироваться на своей карьере адвоката, чтобы продвигать кампании по реформированию тюрем.

Как напоминает «Газета.ру», пара состоит в браке с 2014 года, у них четверо детей: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалом.