Молитвы, протесты и одиночество: звуки и паузы для спасения мира

Коронавирус вроде бы отступает в битве с прогрессивным человечеством, да и протесты в мире идут на спад, но в музыке эхо этих бурь будет звучать еще долго. Вот и подборка этой недели так или иначе корреспондирует с пережитыми событиями. Музыканты Московской консерватории рефлексируют одиночество самоизоляции и поминают ушедших в мир иной композиторов, Канье Уэст вместе с чернокожим художником озвучивают хронику расовых конфликтов , а далай-лама выступает всемирным психотерапевтом и выпускает альбом с мантрами, призванными вернуть людям душевное спокойствие.

Сингл недели

Dalai Lama — One of My Favorite Prayers

Известие о том, что духовный лидер буддистов всего мира — далай-лама XIV — выпустит музыкальный альбом Inner World, стало сенсацией. И еще более удивительным показалось решение сделать этот шаг по всем законам шоу-бизнеса — сопроводить выпуском предшествующих синглов и загрузкой их на YouTube и в стриминговые сервисы. Впрочем, далай-лама XIV никогда не боялся обвинений в пиаре и был выше предрассудков. Вполне себе буддийский взгляд на мир. Да и что плохого в том, чтобы поделиться посредством отлаженных механизмов своей душевной гармонией и мудростью с жителями земного шара в такое неспокойное время?

И хотя, судя по первым синглам, это не музыкальная работа в чистом виде, а, скорее, короткие речи в сопровождении медитативных наигрышей, послушать композиции нобелевского лауреата всё же интересно и небесполезно даже людям, далеким от восточных верований. Тем более если название трека — «Одна из моих любимых молитв» (не будем пересказывать ее короткий, но действительно сильный текст).

Жаль только, что инструментальная составляющая здесь всё же далека от подлинной тибетской традиции и скорее соответствует усредненным представлениям западного слушателя о медитативной музыке.

Клип недели

Kanye West feat. Travis — Wash Us In The Blood

Канье Уэст чувствует тренды как никто другой. А еще — дружит с миром современного искусства. Его можно увидеть не только в дорогих ночных клубах, но и, например, в Музее Гуггенхайма или на премьере видеоарта Мэтью Барни. Оба этих качества рэп-звезды видны в новом клипе Wash Us In The Blood. Песня явно вдохновлена движением Black Lives Matter, а снимать видео на него артист поручил художнику Артуру Джафа, получившему на Венецианской биеннале прошлого года «Золотого льва».

Выбор Канье не случаен: престижный приз Джафа получил как раз за фильм про расовые проблемы «Белый альбом», ну а сам он, естественно, чернокожий. И новый ролик во многом перекликается с биеннальной работой: документальные кадры, вроде бы хаотично набросанные, а подчас и сознательно «испорченные», складываются в жутковатую мозаику, буквально кричащую о сложившейся ситуации. Здесь есть и кадры американских протестов, и сам Уэст в образе некоего «жидкого терминатора». Но, как и «Белый альбом», клип впечатляет не столько конкретными образами, сколько их сочетанием, в данном случае еще и усиленным музыкой и стихами.

Альбом недели

Николай Каретников — «Симфония №4»

Фото: commons.wikimedia.org Николай Каретников

К 90-летию со дня рождения советского композитора Николая Каретникова «Мелодия» выпустила ценную архивную запись: премьерное исполнение его Четвертой симфонии, осуществленное Геннадием Рождественским вместе с Государственным симфоническим оркестром Министерства культуры СССР в Большом зале Московской консерватории 7 марта 1985 года.

Это событие в свое время было знаковым не только для музыкального ландшафта страны, но и для ее идеологического облика: еще годом ранее исполнение авангардной, написанной в додекафонной технике симфонии композитора-нонконформиста, да еще в главном зале СССР одним из главных оркестров, казалось немыслимым. Слово «перестройка» прозвучит лишь два месяца спустя, а Горбачев еще не стал генсеком (это случится 11 марта), но Рождественский провидчески почувствовал ветер перемен.

Вместе с тем музыку более аполитичную сложно представить. Поэтому сегодня эта запись выглядит убедительно даже вне всякого исторического контекста. Пятичастный цикл длится менее получаса, но концентрация, «плотность» музыкальных идей здесь выше, чем в куда более протяженных сочинениях. Отчасти дело в технике, располагающей к бережному использованию звукового материала. Но Каретников — не Веберн, его лаконизм иной природы, ближе к Бергу. Особенно это слышно во второй, лирической части — Adagio, которая может быть охарактеризована таким банальным и вроде бы не подходящим для этого стиля словом «красивая». И это вневременная красота.

Концерт недели

Студия новой музыки — «Сто дней одиночества»

Еще когда не было режима самоизоляции, но большие концерты уже запретили, каждый вечер из пустого Большого зала консерватории шли прямые трансляции выступлений различных исполнителей классической музыки. Теперь онлайн-фестиваль возобновлен, и одна из новых программ оказалась поистине символичной.

Фото: youtube.com/mosconsv tv

Ансамбль «Студия новой музыки» представил сочинения девяти композиторов, написанные для солирующих инструментов. Музыканты коллектива в одиночку выходят на огромную сцену и заполняют ее звучанием. Здесь вам и нарочитое соблюдение «социальной дистанции», и рефлексия на тему одиночества в самоизоляции. Название программы и одноименной пьесы худрука Владимира Тарнопольского «Сто дней одиночества» — не только переиначенное заглавие романа Габриэля Гарсиа Маркеса, но и весьма точный учет времени, проведенного ансамблем без выступлений.