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Источники рассказали о скором разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста

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Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян разводится со своим мужем рэпером Канье Уэстом. Об этом 5 января сообщает Page Six со ссылкой на многочисленные источники.

«Они держатся в тени, но у них все кончено. Ким наняла [адвоката] Лору Вассер, и они ведут переговоры по урегулированию», — рассказал собеседник издания.

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По его словам, 40-летняя Кардашьян перестала носить обручальное кольцо и проводит новогодние каникулы без супруга, который остался на семейном ранчо в Вайоминге.

Отмечается, что телезвезда уговорила музыканта провести некоторое время отдельно, чтобы они могли спокойно завершить бракоразводный процесс.

Другой источник рассказал, что Кардашьян приложила немало усилий для помощи супругу с его психологическими проблемами, однако «развод состоится, потому что Ким сильно выросла» и намерена начать карьеру адвоката, чтобы продвигать свою кампании по реформированию тюрем.

Также изданию стало известно, что самого музыканта раздражает образ жизни семейства Кардашьян и он больше «не хочет иметь с ними ничего общего».

Как напоминает «Газета.ру», пара состоит в браке с 2014 года, у них четверо детей.

Летом Канье Уэст написал несколько постов в Twitter, в которых, в частности, писал о намерении развестись с женой, а также о попытках Кардашьян запереть его дома и принудительно отправить на лечение. Кроме того, он назвал свою тещу Крис Дженнер «Крис Чен Ын».

Впоследствии все сообщения были удалены, а Ким Кардашьян публично заявила о том, что ее супруг страдает биполярным расстройством. Сам музыкант после этого извинился перед супругой.

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