В колонии во Владимирской области не подтвердили сообщения о прибытии Навального

В колонии № 2 Покрова Владимирской области не располагают сведениями о прибытии блогера Алексея Навального для отбывания срока заключения. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает РЕН ТВ.

«Данной информацией не располагаем», — сказал собеседник телеканала.

Ранее портал «Ярновости» сообщил, что Навального якобы доставили в СИЗО Кольчугино Владимирской области, откуда его планируют переправить в колонию общего режима в Покрове.

25 февраля Навального этапировали из СИЗО-1 ФСИН РФ «Матросская Тишина».

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу компании «Ив Роше». Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене условного срока реальным.

17 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в качестве обеспечительной меры призвал Москву немедленно освободить блогера из-под стражи. В свою очередь, в Минюсте России исключили возможность освобождения блогера, которого осудили по делу о мошенничестве в отношении «Ив Роше», отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

Министр юстиции России Константин Чуйченко отметил, что полученное требование ЕСПЧ об освобождении Навального беспрецедентно.

Кроме того, Минюст запросил Европейский суд по правам человека пересмотреть принятое решение по Навальному. В ведомстве считают, что решение ЕСПЧ было принято «без приведения какой-либо правовой аргументации и указания на факты, опровергающие доводы российской стороны и подтверждающие наличие реальной угрозы жизни и здоровью заявителя при нахождении в следственном изоляторе».