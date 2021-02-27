В Белом доме заявили об открытости США для контактов с Ираном

США открыты для переговоров с Ираном, но при этом не намереваются ослаблять санкции, введенные в отношении Тегерана. Об этом сообщила в пятницу, 26 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге на борту номер один, на котором журналисты вместе с президентом Джо Байденом летят в штат Техас. Аудиозапись ее выступления распространил пресс-пул Белого дома.

«Соединенные Штаты открыты для дипломатических контактов и готовы сесть за стол переговоров и провести консультации с нашими партнерами (в формате) «пять плюс один» (пять постоянных членов СБ ООН и Германия. — Ред.), а также с Ираном. Мы не собираемся предпринимать шагов по ослаблению санкций (в отношении Ирана)», — цитирует Псаки ТАСС.

Ранее в пятницу в Иране сообщили, что удар американских ВС по Сирии усиливает напряженность в регионе и снижает вероятность позитивных перемен в отношениях Тегерана и Вашингтона.

В этот же день пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что авиаудары в Сирии были необходимы для снижения угрозы дальнейших атак. По ее словам, решение о нанесении авиаударов обсуждалось и «было направлено на деэскалацию напряженности в регионе».

По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, военная агрессия Соединенных Штатов против САР ведет к усилению напряженности в регионе и срыву наметившейся нормализации взаимодействия Вашингтона и Ирана в рамках ядерной сделки.

25 февраля агентство Reuters сообщило, что США нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позже информацию об ударе подтвердили в Пентагоне.

По данным издания The Washington Post, в результате атаки погибли несколько человек. Как утверждает глава Пентагона Ллойд Остин, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке, в том числе против интересов США.