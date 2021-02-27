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Аксенов рассказал о недвижимости жены Зеленского на южном берегу Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу, 26 февраля, в эфире канала «Россия 24» сообщил, что оплата коммунальных услуг за недвижимость на полуострове супруги президента Украины Владимира Зеленского производится регулярно.

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«Могу сказать, что жена г-на Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит (недвижимость) на тот случай, если придется просить политического убежища у нас», — сказал Аксенов.

На вопрос журналиста, есть ли у супруги украинского лидера и его самого преимущество для получения российского гражданства, как владельцев недвижимости в Крыму, глава республики заявил, что вряд ли.

«Только если обратится к Владимиру Владимировичу (Путину — Ред). Обратиться может, да», — уточнил он.

В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечается, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма. В штабе отметили, что семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью «только после обязательного возвращения Крыма в Украину».

Ранее в этот же день Зеленский записал видеообращение к России, призывая «вернуть» Украине Крым, пишет «Газета.ру». «Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце», — отметил глава государства.

Как прокомментировал сенатор Совета Федерации от полуострова Сергей Цеков, Крым всегда был не сердцем Украины, а «чужеродным органом».

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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