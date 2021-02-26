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США призвали РФ исключить «Свидетелей Иеговы» из экстремистских организаций

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США призвали Россию исключить секту «Свидетели Иеговы» (запрещена в РФ) из числа экстремистских организаций. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы госдепа США Неда Прайса, распространенном в четверг, 25 февраля.

Заявление прошло на фоне приговора суда в Хакасии, вынесенного в отношении двух членов секты Валентины Барановской и ее сына романа Барановского, которые получили два и шесть лет колонии соответственно. Прайс заявил, что США обеспокоены приговором и призвал Москву изменить решение по запрещенной организации.

12 февраля Савеловский суд Москвы арестовал члена запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» Юрия Темирбулатова за участие в экстремистском объединении. В этот день также был арестован другой участник секты, Александр Серебряков.

Следователи провели обыски по 16 московским адресам. Было установлено, что в период с сентября 2017 года по настоящее время группа лиц организовала на территории севера Москвы работу местного отделения секты.

20 апреля 2017 года Верховный суд РФ признал российское представительство «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил его работу на территории страны. Всё имущество было конфисковано.

На момент запрета в организации состояли более 2,2 тыс. религиозных групп, в которые могли входить около 175 тыс. человек.

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