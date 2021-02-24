В Хакасии осудили членов «Свидетелей Иеговы»

Суд в Хакасии вынес обвинительный приговор 69-летней жительнице Абакана и ее 46-летнему сыну, являющимся последователями религиозной организации «Свидетели Иеговы», признанной экстремистской в России. Осужденным назначены реальные сроки заключения, сообщает на своем сайте СУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

Фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Oрганизация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности»), ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности»).

В период с декабря 2017 года по апрель 2019 года подсудимые, зная о ликвидации местной религиозной организации, распространяли ее идеологию.

Мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок шесть месяцев», — заключили в СК.

12 февраля Савеловский суд Москвы арестовал члена запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» Юрия Темирбулатова за участие в экстремистском объединении. В этот день также был арестован другой участник секты, Александр Серебряков.

Следователи провели обыски по 16 московским адресам. Было установлено, что в период с сентября 2017 года по настоящее время группа лиц организовала на территории севера Москвы работу местного отделения секты.