Суд в Москве арестовал еще одного члена секты «Свидетели Иеговы»

Савеловский суд Москвы арестовал еще одного члена запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» Юрия Темирбулатова за участие в экстремистском объединении. Об этом сообщили в пресс-службе суда 12 февраля.

«Суд удовлетворил ходатайство СК и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 апреля в отношении Юрия Темирбулатова, обвиняемого по ч. 2 ст. 282.2 («Участие в религиозном объединении, в отношении которого судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности»)», — передает ТАСС.

Защита просила отклонить ходатайство об аресте и назначить Темирбулатову домашний арест, но суд с ее доводами не согласился.

В этот день также был арестован другой участник секты Александр Серебряков.

Ранее, 10 февраля, Следственный комитет РФ сообщил о задержании в Москве участников религиозного движения «Свидетели Иеговы» (запрещено в РФ).

Следователи провели обыски по 16 московским адресам. Было установлено, что в период с сентября 2017 года по настоящее время группа лиц организовала на территории севера Москвы работу местного отделения секты.

Конспиративные сборы проходили в квартире на улице Дыбенко — там последователи движения изучали религиозную литературу, организаторы собраний проводили встречи по видеосвязи.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Основанием для возбуждения дела стали материалы об организации в Москве деятельности управленческого центра движения «Свидетели Иеговы», признанного решением Верховного суда РФ экстремистской организацией.