В Москве задержаны организаторы и участники «Свидетелей Иеговы»

В Москве задержали участников и организаторов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы», сообщили 10 февраля в Следственном комитете (СК) РФ.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы об организации в Москве деятельности «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России», признанного решением Верховного суда РФ экстремистской организацией», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в период с сентября 2017 года по настоящее время группа лиц организовала на территории севера Москвы работу местного религиозного подразделения «Свидетелей Иеговы».

Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной по улице Дыбенко, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение религиозной организации, и проводили онлайн-собрания по видеосвязи.

Следователями столичного Главного управления совместно с МВД России, УФСБ Москвы и Московской области, при поддержке Росгвардии в городе Москве проводятся обыски по 16 адресам проживания участников организации.

В настоящее время установлены и задержаны ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий.

Расследование продолжается.

Ранее, 24 ноября, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за возобновления в Москве работы центра «Свидетели Иеговы». Обыски прошли в одной из квартир, где проходили сборы участников секты, и более чем в 20 субъектах страны. Были установлены и задержаны организаторы и участники запрещенной организации.

По решению Верховного суда России от 20 апреля 2017 года на территории России деятельность организации «Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России», а также входящая в ее структуру «Местная религиозная организация «Свидетели Иеговы» города Югорска», запрещены.