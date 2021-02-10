Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Более 790 тыс. школьников зарегистрировались на ЕГЭ и выпускные экзамены
Общество
В Москве задержаны организаторы и участники «Свидетелей Иеговы»
Мир
Эксперт ВОЗ призвал не доверять данным разведки США о коронавирусе
Общество
Более 105,2 млн тестов на коронавирус провели в России
Общество
В правительстве назвали защиту русского языка приоритетом МИД России
Общество
Минобрнауки проверит зарплаты ученых во всех подведомственных организациях
Наука
Разработку сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полетов к Луне приостановили
Общество
В Думе не поддержали идею о выходном 1 сентября для родителей первоклассников
Культура
Труппе «Гоголь-центра» 10 февраля представят нового худрука

В Москве задержаны организаторы и участники «Свидетелей Иеговы»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве задержали участников и организаторов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы», сообщили 10 февраля в Следственном комитете (СК) РФ.

Свидетельские наказания: в Москве задержаны руководители «Свидетелей Иеговы»
Управленческий центр запрещенной религиозной организации продолжал работать подпольно

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы об организации в Москве деятельности «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России», признанного решением Верховного суда РФ экстремистской организацией», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в период с сентября 2017 года по настоящее время группа лиц организовала на территории севера Москвы работу местного религиозного подразделения «Свидетелей Иеговы».

Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной по улице Дыбенко, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение религиозной организации, и проводили онлайн-собрания по видеосвязи.

Следователями столичного Главного управления совместно с МВД России, УФСБ Москвы и Московской области, при поддержке Росгвардии в городе Москве проводятся обыски по 16 адресам проживания участников организации.

В настоящее время установлены и задержаны ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий.

Расследование продолжается.

Ранее, 24 ноября, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за возобновления в Москве работы центра «Свидетели Иеговы». Обыски прошли в одной из квартир, где проходили сборы участников секты, и более чем в 20 субъектах страны. Были установлены и задержаны организаторы и участники запрещенной организации.

По решению Верховного суда России от 20 апреля 2017 года на территории России деятельность организации «Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России», а также входящая в ее структуру «Местная религиозная организация «Свидетели Иеговы» города Югорска», запрещены.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021