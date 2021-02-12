Суд в Москве арестовал члена организации «Свидетели Иеговы»

Савеловский суд Москвы арестовал члена запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» Александра Серебрякова за участие в экстремистском объединении. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство СК и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 апреля в отношении Александра Серебрякова, обвиняемого по ч. 2 ст. 282.2 («Участие в религиозном объединении, в отношении которого судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности»)», — передает ТАСС.

Данные о личности обвиняемого не приводятся. Агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнило, что речь идет об участнике «Свидетелей Иеговы».

Ранее, 10 февраля, Следственный комитет России сообщил о задержании в Москве организаторов и участников «Свидетелей Иеговы». Обыски прошли по 16 адресам проживания участников организации в столице. По данным следствия, местное подразделение действовало в Москве с сентября 2017 года.

Конспиративные сборы проходили в квартире на улице Дыбенко, где последователи движения изучали религиозную литературу, а организаторы проводили онлайн-собрания по видеосвязи.

Расследование уголовного дела продолжается.

По решению Верховного суда России от 20 апреля 2017 года на территории России деятельность организации «Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России», а также входящая в ее структуру «Местная религиозная организация «Свидетели Иеговы» города Югорска» запрещены.