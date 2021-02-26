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TikTok выплатит $92 млн для урегулирования судебных исков в США

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Владеющая социальной сетью TikTok китайская компания ByteDance выплатит $92 млн в рамках урегулирования коллективного иска в американском штате Иллинойс. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает агентство Reuters.

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По его информации, в прошлом году в Иллинойсе подали коллективный иск против компании за предполагаемое нарушение норм безопасности хранения персональных данных. В частности, истцы утверждали, что руководство TikTok якобы передает биометрические данные пользователей третьим лицам.

В ByteDance отметили, что не согласны с этими утверждениями, однако предпочитают «сосредоточиться на том, чтобы обеспечивать безопасную и интересную атмосферу в сообществе пользователей TikTok, вместо того чтобы вступать в длительные судебные распри».

Таким образом, компания готова выплатить $92 млн, которые будут распределены между порядка 20 истцами. Условия сделки должны быть одобрены судом.

В ноябре 2019 года органы национальной безопасности США начали расследование в отношении владельца социальной сети TikTok — китайской компании ByteDance Technology.

Предполагается, что приложение на смартфонах осуществляет незаконный сбор личных данных пользователей, которые могут попасть в руки правительства Китая. TikTok в ответ заявила, что ее деятельность не подвержена влиянию ни одного правительства мира, включая китайское. Приложению грозит блокировка на территории США.

12 февраля стало известно, что правительство США попросило федеральный апелляционный суд приостановить рассмотрение дела об ограничениях работы сегмента TikTok.

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