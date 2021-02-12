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Власти США попросили суд приостановить рассмотрение дела соцсети TikTok

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Правительство США попросила федеральный апелляционный суд приостановить рассмотрение дела об ограничениях работы сегмента социальной сети TikTok. Об этом говорится в соответствующем документе, размещенном в судебной базе столичного округа Колумбия.

Как пишет ABC News, министерство торговли рассматривает недавние действия в отношении TikTok и WeChat, чтобы гарантировать, что усилия администрации бывшего президента США Дональда Трампа, который решил запретить приложения якобы из-за угроз национальной безопасности, были оправданы.

В ноябре 2019 года органы национальной безопасности США начали расследование в отношении владельца социальной сети TikTok — китайской компании ByteDance Technology.

Предполагается, что приложение на смартфонах осуществляет незаконный сбор личных данных пользователей, которые могут попасть в руки правительства Китая. TikTok в ответ заявила, что ее деятельность не подвержена влиянию ни одного правительства мира, включая китайское. Приложению грозит блокировка на территории США.

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