Власти США попросили суд приостановить рассмотрение дела соцсети TikTok

Правительство США попросила федеральный апелляционный суд приостановить рассмотрение дела об ограничениях работы сегмента социальной сети TikTok. Об этом говорится в соответствующем документе, размещенном в судебной базе столичного округа Колумбия.

Как пишет ABC News, министерство торговли рассматривает недавние действия в отношении TikTok и WeChat, чтобы гарантировать, что усилия администрации бывшего президента США Дональда Трампа, который решил запретить приложения якобы из-за угроз национальной безопасности, были оправданы.

В ноябре 2019 года органы национальной безопасности США начали расследование в отношении владельца социальной сети TikTok — китайской компании ByteDance Technology.

Предполагается, что приложение на смартфонах осуществляет незаконный сбор личных данных пользователей, которые могут попасть в руки правительства Китая. TikTok в ответ заявила, что ее деятельность не подвержена влиянию ни одного правительства мира, включая китайское. Приложению грозит блокировка на территории США.