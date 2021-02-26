Главная новость в российском футболе на этой неделе — возвращение голландского форварда Квинси Промеса в «Спартак». Футболист подписал с московским клубом контракт на 3,5 года и успешно прошел углубленное медобследование. Ранее стало известно, что красно-белые заплатят «Аяксу» за игрока 8,5 миллиона евро. Вместе с бонусами сумма может вырасти до 11 млн. В 2018 году, когда Промес уходил из «Спартака», его трансфер в «Севилью» оценивался в 20-21 млн евро. Голландец уже выступал за красно-белых в 2014-2018 годах, выиграл чемпионат и Суперкубок России, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативных паса. Болельщики столичного клуба надеются, что Квинси вновь поможет команде бороться за золото РПЛ.

Трансфер 29-летнего форварда, а также другие яркие событие перед стартом РПЛ «Известиям» обсудили с бывшим капитаном ЦСКА, экс-футболистом сборной СССР и России, а также экс-тренером «Рубина» Дмитрием Кузнецовым.

— Дмитрий Викторович, «Спартак» вернул Промеса — это повышает шансы команды в борьбе за медали?

— Он играл в «Аяксе», который участвовал в Лиге чемпионов и Промес был не на последних ролях. Это качественное усиление и помощь «Спартаку».

Но я не думаю, что из-за одного футболиста резко поменяется расстановка сил в первой пятерке. Если «Спартак» выиграет, то всей командой. Да, если он впишется в коллектив, в игру, то станет серьезным усилением.

— Промес хотел 10-й номер, который занят Бакаевым. Эта напряженность скажется на «Спартаке»?

— Он пришел в команду, где уже закреплены номера за футболистами. Что это значит, что он просит 10-й номер? Ну не играй, если тебя не устраивает твой номер! Не в номере же дело, а в отношении к делу. Но я не думаю, что эта ситуация вызовет какие-то проблемы в «Спартаке». Квинси уже взял 24-й номер и будет под ним играть.

— Саломон Рондон тоже вернулся в РПЛ. Это серьезное усиление для ЦСКА?

– Мы его знаем и ему не нужно адаптироваться, Рондон знает принципы игры, условия в чемпионате России и реалии нашего футбола. Ранее он выступал не в какой-то второсортной лиге, а в АПЛ и там выходил постоянно, здорово себя показывал.

На остаток чемпионата это хорошее усиление для ЦСКА. Если сравнить его с Гайчем, то за те деньги он не соответствовал тому уровню, который все ждали. Рондон же способен помочь команде. Это опытный форвард, который хорошо знаком с российской премьер-лигой. У него отличные физические данные. Он может придержать мяч, побороться в воздухе, у него и голевое чутье хорошее. Именно на остаток сезона он поможет. Рондону 31 год и это не игрок на долгую перспективу. ЦСКА ищет игроков, которых можно засветить и выгодно продать, курс такой.

— Какой трансфер вас удивил в зимнее трансферное окно?

— Меня удивляют трансферы «Тамбова», который набирает игроков, кому не лень. Это смех над городом, над нашим футболом. Так нельзя! Если перед началом сезона понимали, что могут быть проблемы, то надо было сниматься и не смешить народ. Игроки трудятся, работают и должны приносить деньги в семью, а их нет по полгода. Раз они отработали, то должны сразу получать, а не потом когда-то.

— Что ждет «Тамбов»?

— Это дно. Проблемам нет конца и края. Никто из игроков не хочет проигрывать, конечно, и команда будет сопротивляться в оставшихся матчах. Но уровень футболистов не соответствует задачам по спасению от вылета. Им будет очень тяжело. Сыгранности нет, сборов толком у команды не было. Работали 7-10 человек. Спасти команду очень тяжело, когда приходит группа новых игроков и им нужно с ходу играть.

Команда сама себя не спасет. Спасут только руководители, которые могут закрыть все бюрократические и финансовые проблемы. Нужны руководители, которые переживают за клуб и футбол в Тамбове.

— «Зенит» вылетел из Кубка, до этого провалился в еврокубках, много разговоров об отставке Семака. Ваше видение?

— Когда случаются неудачи, естественно, начинаются такие разговоры. Семак дважды выиграл чемпионат, но руководство понимало, что на внутренней арене команда будет сильнее всех хотя бы за счет уровня состава. Расчёт был на Лигу чемпионов, где «Зенит» два года подряд выступал очень слабо. В этом сезоне толком и не сопротивлялись даже, заняли последнее место. Руководству нужно серьезно над этим задуматься и принять решение.

— «Ростов» лишился Еременко. Команда сможет удержаться в пятерке?

— Будет интересная борьба и «Ростов» будет цепляться за еврокубки. Город ждет от команды результата, и она будет бороться. Не один же Еременко строил там игру и хорошо играл. Незаменимых нет.

— «Динамо», «Краснодар» и «Локомотив» — кто из них способен зацепиться за место в еврокубках после неудачной первой части сезона?

— «Динамо» нацелено на высокие места и для этого есть предпосылки: хороший состав и тренер. Сандро Шварц показал, что способен конкурировать с лучшими командами России. «Локомотив» неплохо играл в еврокубках, но вылетел. В чемпионате невзрачные игры чередуются с хорошими. Нет стабильности. Сейчас будет очень важная для «Локо» игра с ЦСКА, которая покажет, на что способна команда.

«Краснодару» же тяжело играть на несколько фронтов. Команда оказалась к этому не готова, не привыкла работать в таком ритме. Видна усталость, недовосстановление, отсюда и травмы. Хотя состав у «Краснодара» хороший. Но чего-то не хватает: опыта или класса. К сожалению, стабильной игры у «Краснодара» пока не появилось.

— Ваши ожидания от остатка чемпионата?

— Большая группа команд претендует на чемпионство, много кто претендует на еврокубки — закручивается серьезная интрига. Поэтому все игры конкурентов должны быть интересными, качественными. Нас ожидает очень интересная концовка. Давно такого не было, чтобы так много команд претендовали на золото. А кто будет первым — предсказать очень тяжело.