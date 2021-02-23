Арбитров суд: как РФС реформирует работу футбольных рефери

Тема судейства уже не первое десятилетие является одной из самых резонансных как в российском, так и мировом футболе. Очередной виток реформ этой отрасли был запущен Российским футбольным союзом (РФС) в последний год. Руководство департамента судейства рассчитывает уже в ближайшую весеннюю часть чемпионата России получить ощутимые результаты этих преобразований. На прошлой неделе российские судьи и инспектора уровня Российской Премьер-лиги (РПЛ), а также их руководители, провели сбор в Сочи, где были разъяснены методические рекомендации по трактовке правил игры в футбол на ближайшие годы, а также новая система назначений арбитров на матчи, которую планируется в значительной степени автоматизировать.

Рейтинги арбитров

Не секрет, что заработки судей зависят от гонораров, которые в свою очередь привязаны к количеству проведенных матчей. Наиболее выгодной является работа главным арбитром на поле. Также высоко ценится труд в комнате для использования системы видеопомощи рефери, более известной под аббревиатурой VAR. Меньше зарабатывают судьи на линии.

Арбитров суд-3 Судья Василий Казарцев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В случае, если судья получает по итогам матча низкую оценку со стороны инспектора, его шансы получать регулярные назначения на следующие игры снижаются. Особенно, если он отметился какими-то резонансными ошибками, как, например, случились в августе прошлого года на матче «Спартак» — «Сочи». По итогам той встречи на время был отстранен главный арбитр Василий Казарцев, а работавший на VAR Алексей Еськов и вовсе завершил карьеру.

При назначении судей на матчи планируется использовать так называемую систему бонусов — малусов. Она будет дополнять шкалу рейтинга судей.

— Подобная система используется в страховании, — рассказал заместитель руководителя департамента судейства РФС Павел Каманцев. — Например, если лицо в течение нескольких лет ездило без аварий, то его надежность повышается. Если попал в аварию, надежность снижается. По аналогии с этим, если судья получит низкую оценку инспектора матча, то он будет спускаться вниз по шкале рейтинга и не получит назначение на ближайшие несколько туров. Шкала бонусов-малусов будет разной для судей в поле и судей, работающих на VAR.

Арбитров суд-4 Монитор системы видеопомощи арбитрам (VAR) Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Плохое судейство в поле приведет к меньшему количеству назначений арбитра на матчи в поле, но к большему назначению на VAR. Плохое судейство на VAR способствует снижению количества назначений арбитра на работу с системой видеоассистента рефери.

— В некоторых случаях департамент судейства РФС сможет игнорировать систему бонусов — малусов при назначении судей на матч, — добавил Павел Каманцев. — К таким ситуациям могут относиться назначения арбитров на игры ФИФА на международные игры. В этих случаях судья до международных матчей должен набрать форму на матчах национальной лиги.

Эффективность работы арбитров будет считаться в том числе на основе уровня сложности обслуживаемых ими матчей. Рейтинг матча нужно считать дважды. Сначала — до матча, когда рассчитывается ожидаемая сложность встречи. Она учитывается при назначении судей и рассчитывается на основании двух параметров: медийность матча (заполняемость стадиона, психологическое воздействие на судей) и важность матча (место в таблице и разница в уровне команд). Значение параметра «важность матча» будет возрастать по мере приближения к финишу сезона. В первых турах, пока разница в очках между клубами априори незначительна, важность матча также будет невысокой. И она будет увеличиваться по мере приближения к чемпионата к его окончанию.

Второй подсчет рейтинга матча будет вестись уже после него. Сложность встречи будет оцениваться инспектором по результатам прошедшей игры. Не всегда оценка сложности до матча будет совпадать с оценкой сложности после матча.

Ротация судей должна обеспечить выполнение двух условий: равная нагрузка между арбитрами и равномерное назначение на матчи разных команд. По словам Павла Каманцева, необходимо избегать ситуации, когда одни и те же судьи назначаются на матчи одних и тех же клубов. Отступления от равенства нагрузки возможны в случае травм и заболеваний у судей, наличия дисциплинарных или этических взысканий, низкого качества судейства в последних турах или загруженности на международных матчах.

Меньше контактов

Год назад департамент судейства РФС возглавил знаменитый в недавнем прошлом венгерский арбитр Виктор Кашшаи. В Сочи он рассказал об основных принципах своей работы. В частности, подтвердил, что любая ошибка судьи может обернуться ему пропуском следующих туров.

— Это профессиональный футбол, — отметил Виктор Кашшаи. — Как одна ошибка на поле может стоить команде потери какого-нибудь трофея, также в судействе ошибка может стоить арбитру возможности работать на матчах дальше. Кого-то могут отстранить на неделю, кого-то — на месяц, кого-то — на год. Все арбитры это знают и переживают поэтому поводу, но они профессионалы и должны быть готовы к этому, выполняя свои обязанности на поле и стараясь избегать неверных решений.

Арбитров суд-1 Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи Фото: twitter.com/rfsruofficial

В декабре случился скандал с судьей Игорем Паниным, который после матча «Сочи» — «Спартак» (1:0) был замечен в ресторане с представителями команды-хозяев. В РФС посчитали, что Панин повел себя неприемлемо и нарушил внутренний кодекс арбитра. Это привело к его отстранению на неопределенный срок.

Стоит отметить, что устоявшаяся годами практика обеспечения работы арбитров не позволяет исключить возможности их контактов с представителями клубов. Дело в том, что команды-хозяева матчей обеспечивают их приезд в город, где проходит игра, встречу в аэропорту, доставку в отели, на стадион и обеспечение жильем и питанием. Кашшаи выразил желание избавиться от подобной системы.

— Считаю необходимым убрать эту часть работы от клубов к какой-нибудь сторонней компании, — сказал «Известиям» Виктор Кашшаи. — В данный момент РФС в рамках судейской реформы ведет работу по изменению данной системы. Надо убрать практику, когда представители клубов контактируют с судьями. Хотели бы копировать опыт Европы и полностью исключить контакты арбитров и представителей команд перед матчами.

Арбитров суд-2 Арбитр Игорь Панин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Также глава судейского департамента не исключил, что в будущем матчи РПЛ смогут судить женщины. В частности, опыт работы на мужских соревнованиях уже имеет один из лучших наших арбитров Анастасия Пустовойтова. Высшее ее достижение — обслуживание финала женской Лиги чемпионов 2019 года. А в 2012 году ей доводилось работать главным арбитром на матче молодежного чемпионата России среди мужчин между ЦСКА и «Локомотивом». В марте 2020 года Пустовойтова получала назначение резервным арбитром на матч мужской РПЛ между «Локо» и «Ахматом».

— Нам надо быть аккуратными в вопросах назначений девушек на матчи мужских команд, — подчеркнул Виктор Кашшаи. — Мы должны учитывать их разный класс. Например, у нас есть опытная Анастасия Пустовойтова, не раз работавшая на международных играх. А есть также молодая и перспективная Надежда Горинова. Учитывая огромную разницу между женским и мужским футболом, мы очень аккуратны в этом вопросе. Но, конечно, мы хотели бы поддержать их работу и возможность судить в мужской лиге.

В весенней части сезона-2020/2021 чемпионата России будут работать 20 главных арбитров. Это Владислав Безбородов, Ян Бобровский, Василий Казарцев, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Артем Любимов, Иван Сиденков (все — Санкт-Петербург), Станислав Васильев (Ижевск), Михаил Вилков (Нижний Новгород), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Сергей Карасев, Алексей Матюнин, Антон Фролов, Павел Шадыханов (все — Москва), Евгений Кукуляк (Калуга), Павел Кукуян (Сочи), Виталий Мешков, Игорь Панин (оба — Дмитров), Владимир Москалев (Воронеж), Артем Чистяков (село Кулешовка Азовского района Ростовской области).