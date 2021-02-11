Элитное разделение: УЕФА идет на компромисс с грандами

Российский футбол рискует еще больше отдалиться от высшего европейского общества. В начале недели руководство УЕФА уведомило всех членов организации о том, что планирует глобально изменить формат проведения Лиги чемпионов с 2024 года. Еще ничего не утверждено, но подробности того, как планируют проводить главный клубный турнир Европы, уже известны. Что нового нас ждет и как это скажется на российских клубах — в материале «Известий».

36 вместо 32

Главные изменения коснутся группового этапа — фактически его не будет. Сейчас 32 команды (клубы, которые прошли квалификацию и получили прямые путевки) делят на восемь групп по четыре команды. Каждый проводит по шесть матчей: три дома и столько же на выезде. Две сильнейшие команды квартетов выходят в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Новый формат увеличит количество участников осенней стадии ЛЧ, но упразднит группы. 36 команд соберут в единую таблицу. Вместо шести туров будет десять. Заранее клубы будут знать только первого соперника, а дальше следует «швейцарская система». Те, кто победил в первом туре, сыграют между собой во втором, проигравшие с проигравшими, и, соответственно, те, кто сыграл вничью, — друг с другом. Далее пары будут определяться в зависимости от результатов: лучшие с лучшими, худшие с худшими. Это позволит уже на ранней стадии увеличить число очных матчей топ-клубов.

— Мне ни к чему «швейцарская система», — заявил «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Наверно, я адаптировался ко всему тому, что было. Для меня приемлема система, по которой мы живем сегодня, потому что здесь четко понятно, с кем, когда и кто может выигрывать, где мы можем оступиться, как мы должны готовиться к этим играм, как они вписываются в рамки внутренних чемпионатов.

Изо всех сил Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Бавария» и ФК «Локомотив» Фото: РИА Новости/Пресс-служба ФК «Локомотив»/Елена Рыбакова

Лучшие восемь команд после десяти туров выходят напрямую в плей-офф. А те, кто занял с 9-го по 24-е места в турнирной таблице, проведут дополнительный раунд за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Почти 200 матчей

Формат еще не утвержден, но, если он будет таковым, то количество матчей увеличится более, чем в два раза. Сейчас на групповом этапе Лиги чемпионов всего проходит 96 игр. А с новой системой их станет на 100 больше.

Пока непонятно, как интегрировать такое количество дополнительных игровых дней. Календарь топовых европейских лиг и так выглядит перенасыщенным. А в некоторых странах нельзя не учитывать и климатические условия. Один из вариантов — сократить осенние окна для матчей национальных сборных. Либо уменьшить количество туров в новом формате с десяти до восьми.

Дополнительные квоты пойдут элитным странам рейтинга УЕФА: Англии, Испании, Германии и Италии. В чемпионате Англии сейчас увеличивается количество топ-клубов, а максимальное число квот в ЛЧ — четыре. Из-за этого главный турнир Европы часто пропускают такие гранды, как «Манчестер Юнайтед», «Челси» или «Тоттенхэм».

Изо всех сил Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Челси» и ФК «Краснодар» Фото: РИА Новости/Андрей Шрамко

С 2024 года УЕФА планирует выдавать wild-card (особое приглашение) клубам с высоким коэффициентом исторических результатов, которые не попали в основную квоту. Если условный «Ливерпуль» не попадет в четверку сильнейших, но по итогам сезона финиширует в семерке, то всё равно сможет принять участие в Лиге чемпионов. Это позволит снять напряжение в отношениях УЕФА с топ-клубам и увеличить количество громких вывесок уже на осенней стадии турнира.

— Разговор идет не об усилении качества игры футболистов, а о финансовой плоскости, — добавил Борис Игнатьев. — Понятно, что большие команды играют с большими командами. Привлекают и телеаудиторию, и особый зрительский интерес. За всем этим стоят деньги.

Что это значит для России?

Для российского футбола плюсов не так много. С учетом падения в рейтинге по итогам прошлого сезона мы уже сократили свою квоту с трех клубов в Лиге чемпионов до двух. С новым форматом ситуация может усугубиться, и у России останется максимум одно место среди 36 клубов. Возможно, за него еще и придется побороться в квалификации.

— Ко всему нужно привыкнуть, — сказал «Известиям» бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов. — Когда в 1990-х годах образовался нынешний формат группового этапа, то все к нему относились тоже скептически. В принципе идея хорошая. Что-то вроде мини-чемпионата. На российских командах, думаю, это никак не скажется. Будет интересно, шансов пройти дальше у средних команд будет больше. Я за новую реформу, посмотрим, как это будет реализовано.

Изо всех сил Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21 между ФК «Зенит» и ФК «Боруссия» Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Зато тот единственный российский клуб, который попадет в турнир, гарантированно сыграет 10 матчей. В календаре точно попадется два-три гранда. А доход от участия и результатов неизбежно увеличится с учетом нового формата.

— Наши болельщики, конечно, как и во всем мире, ждут «Барселону», «Баварию», «Ювентус» и так далее. Мы не попадем к элитным командам в силу конкретных обстоятельств, отсюда и упадет зрительский интерес, — считает Борис Игнатьев.

Россия провалилась не только в сезоне-2019/20, но и в 2020/21. В плей-офф Лиги Европы вышел только «Краснодар». В 1/8 Лиги чемпионов наших представителей не будет. Отставание от Португалии, которая обогнала нас только в прошлом сезоне, увеличилось уже до 9 баллов. Россия с 38.382 очка занимает седьмую строчку.