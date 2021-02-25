Опубликована полная версия пранка Вована и Лексуса над Amnesty International

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) провели видеоконференцию с представителями Amnesty International от имени соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова. Полная версия беседы опубликована в четверг, 25 февраля, на YouTube-канале Вована.

Участниками встречи стали генсек Amnesty International Джулия Верхаар, директор отделения по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс и ее заместитель Денис Кривошеев.

В частности, Стразерс заявила, что решение наделить Навального статусом «узника совести», которого его вскоре лишили, «возможно, нанесло больше вреда, чем пользы». В то же время она сообщила о наличии идей, способных изменить ситуацию.

Кроме того, представители организации отметили, что ранее дали Навальному такой статус, чтобы «сделать как можно более громкое заявление» после его ареста.

«Одна из причин, 27 января он был арестован в Шереметьево на границе, когда был признан узником совести. Это было, потому что нам надо было сделать как можно более громкое заявление, использовать сильнейший язык, на который мы способны. Это термин узника совести, чтобы подчеркнуть это», — сказал Кривошеев.

В организации объяснили, что лишили Навального статуса из-за его публичных высказываний в прошлом. Руководство Amnesty International отметило, что не будет возвращать статус «узника совести» блогеру, однако сделает всё возможное, чтобы Навального освободили.

«Мы должны вытащить его как можно скорее и использовать любой инструмент, чтобы надавить на российское государство, чтобы вытащить его. И, я думаю, это решение, и мы должны в этом сойтись, а не разойтись. И, я думаю, очень важно. Еще раз, вместо того чтобы искать способ изменить решение, я советую сосредоточиться на главном тезисе: освободить Навального сейчас», — добавил Кривошеев.

Кроме того, в организации пообещали запустить кампанию в социальных сетях для того, чтобы переключить внимание СМИ и снизить медийный ущерб для себя.

В конце разговора пранкер, который представился Волковым, спросил у представителей организации, как они будут реагировать на аресты российских журналистов в Латвии. На это представители Amnesty International ответили, что не не планируют реагировать на это.

«Мы не реагируем на это и не планируем на это обращать внимание. Тебе не нужно переживать, что мы что-либо скажем по этому поводу», — объяснил Кривошеев.

О пранке Вована и Лексуса над Amnesty International стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что генсек организации поблагодарила Волкова в Twitter «за прямой разговор», однако тот ответил, что не общался с ней.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Фактически блогер пробудет в колонии 2,5 года. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

20 февраля блогера приговорили к выплате штрафа в 850 тыс. рублей — его признали виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Также на других заседаниях суд признал законным замену условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».

Незадолго до этого соратник Навального Леонид Волков покинул Россию. Его объявили в межгосударственный розыск, Басманный суд по ходатайству СК РФ его заочно арестовал. Волков является фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к несанкционированным акциям.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 16 февраля в качестве обеспечительной меры попросил Москву освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда. Минюст России исключил возможность освобождения, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

Доктор философии международных отношений Великобритании Зено Леони заявил, что решение Европейского суда по правам человека по Навальному не имеет аналогов, к нему применили совершенно другой подход, чем к другим. По его словам, Навальный известен как русский националист и популист без стратегии, а его высказывания о Крыме и ряд других заявлений противоречат позиции Евросоюза. В то же время решение ЕСПЧ стало инструментом популизма.