Российские пранкеры разыграли Amnesty International

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) провели видеоконференцию с представителями правозащитной организации Amnesty International от имени соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщается в Telegram-канале «РИА Новости».

Отмечается, что генсек компании поблагодарила Волкова в Twitter «за прямой разговор». Однако он сообщил, что не общался с ней.

«Да, это были мы. Мы провели видеоконференцию с представителями Amnesty International. Обсудили, почему они не хотят считать Навального «узником совести», — рассказали пранкеры.

По словам пранкеров, представители организации в ходе разговора признались в том, что дали статус «узник совести» Алексею Навальному для наиболее громкого заявления после его ареста.

«Также мы спросили, будет ли организация реагировать на аресты российских журналистов в Латвии. Представители ответили, что не планируют обращать на это внимание», — отметили пранкеры.

До этого, 23 февраля, медиаменеджер Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев заявил о том, что компания в итоге отказалась называть Алексея Навального «узником совести» из-за его высказываний в видеороликах середины 2000-х годов.

«Они достигают уровня hate speech (слов, направленных на разжигание ненависти). По нашим внутренним распорядкам подобный статус не может носить человек, который публично не дезавуировал свои высказывания, которые можно назвать высказываниями языка вражды», — сообщил ТАСС Артемьев.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Фактически блогер пробудет в колонии 2,5 года. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

20 февраля блогера приговорили к выплате штрафа в 850 тыс. рублей — его признали виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Также на других заседаниях суд признал законным замену условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».

Незадолго до этого соратник Навального Леонид Волков покинул Россию. Его объявили в межгосударственный розыск, Басманный суд по ходатайству СК РФ его заочно арестовал. Волков является фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к несанкционированным акциям.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 16 февраля в качестве обеспечительной меры попросил Москву освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда. Минюст России исключил возможность освобождения, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

Доктор философии международных отношений Великобритании Зено Леони заявил, что решение Европейского суда по правам человека по Навальному не имеет аналогов, к нему применили совершенно другой подход, чем к другим. По его словам, Навальный известен как русский националист и популист без стратегии, а его высказывания о Крыме и ряд других заявлений противоречат позиции Евросоюза. В то же время решение ЕСПЧ стало инструментом популизма.