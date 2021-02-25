Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном призвал все стороны к сдержанности, сообщил в четверг, 25 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Была обсуждена ситуация в Армении <...> Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона. Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности», — цитирует представителя Кремля «РИА Новости».

Ранее в этот день в Ереване прошли акции сторонников и противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отмечает «Газета.ру».

Президент республики Армен Саркисян призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции. Глава государства отметил, что принимает все меры для снижения напряженности и ищет пути мирного урегулирования ситуации.

Пашинян, в свою очередь, вышел к своим сторонникам на площади Республики в Ереване. Политик заявил, что он и его семья «ни при каких обстоятельствах» не собираются бежать из страны. Он отметил, что внутри Армении у граждан «врагов нет», но есть вопросы, которые необходимо обсудить.

Обращаясь к военным, глава армянского правительства призвал всех солдат и офицеров заниматься охраной границ и территориальной целостности страны. По словам Пашиняна, народ не допустит военного переворота в Армении.

Обострилась ситуация в стране после того, как Пашинян освободил от должности начальника главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки. Премьер назвал происходящее в стране попыткой военного переворота.

Как сообщал корреспондент «Известий», оппозиция Армении намерена оставаться на площади Свободы в центре Еревана до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку.