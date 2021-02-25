Главы Минобороны Армении и России обсудили ситуацию в республике

Министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в республике. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба армянского оборонного ведомства в Instagram.

Отмечается, что инициатором разговора выступила российская сторона. Также главы ведомств обсудили «ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес».

Ранее в этот день в Ереване прошли акции сторонников и противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Президент республики Армен Саркисян призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции. Глава государства отметил, что принимает все меры для снижения напряженности и ищет пути мирного урегулирования ситуации.

Пашинян, в свою очередь, вышел к своим сторонникам на площади Республики в Ереване. Политик заявил, что он и его семья «ни при каких обстоятельствах» не собираются бежать из страны. Он отметил, что внутри Армении у граждан «врагов нет», но есть вопросы, которые необходимо обсудить.

Обращаясь к военным, глава армянского правительства призвал всех солдат и офицеров заниматься охраной границ и территориальной целостности страны. По словам Пашиняна, народ не допустит военного переворота в Армении.

Также Пашинян освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки. Премьер назвал происходящее в стране попыткой военного переворота.

Как сообщал корреспондент «Известий», оппозиция Армении намерена оставаться на площади Свободы в центре Еревана до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку.