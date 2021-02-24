Расплата по векселям: за что Леонид Маркелов получил 13 лет колонии

Суровый приговор бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову — 13 лет колонии строгого режима из 17 запрошенных обвинением — эксперты объясняют тяжестью преступления. Экс-губернатор получил взятку в особо крупном размере — речь о сумме свыше 235 млн рублей. Эти деньги он должен будет вернуть государству в виде штрафа, решил суд. Ранее Генпрокуратура уже дважды конфисковала имущество Маркелова и его мачехи на сумму свыше 2,2 млрд рублей. Свою вину осужденный не признал, а его адвокат Игорь Трунов заявил «Известиям», что приговор несправедливый и защита его обязательно обжалует. Право на условно-досрочное освобождение у Леонида Маркелова возникнет после отбытия 2/3 назначенного наказания — то есть через четыре года и три месяца, срок отсчитывается с момента заключения обвиняемого под стражу.

Завуалированная взятка

В среду, 24 февраля в Нижегородском районном суде закончили оглашать приговор, который начали читать еще 15 февраля. Судебный процесс над экс-руководителем республики Марий-Эл Леонидом Маркеловым шел почти четыре года. Уголовное дело в получении взятки в размере более 235 млн рублей по инициативе СК РФ возбудили в апреле 2017 года, когда чиновник уже добровольно покинул высокий пост после шестнадцати лет управления регионом. Следствие завершилось весной 2018 года установлением вины Леонида Маркелова.

По версии следствия Леонид Маркелов, возглавлявший республику Марий Эл с 2001 года, активно лоббировал в региональном правительстве интересы экс-депутата местного заксобрания, основателя крупнейшего в республике агрокомплекса ОАО «Птицефабрика «Акашевская» Николая Криваша, выделяя крупные госсубсидии птицефабрике в ущерб другим сельхозпредприятиям. Следователи установили, что с 2014 по 2016 год «Акашевская» получила поддержку от государства более чем на 5 млрд рублей. За такое субсидирование бывший учредитель предприятия Николай Криваш дал Леониду Макелову взятку в размере более 235 млн рублей, но не напрямую, а в завуалированной форме — через сделку с векселями.

Расплата по векселям Оглашение приговора экс-главе республики Марий Эл Маркелову в Нижнем Новгороде Фото: ТАСС/Солунин Михаил

В январе 2015 года деловой партнер Николая Криваша Наталья Савченко продала мачехе руководителя Марий Эл Татьяне Маркеловой за 250 млн руб. акции находившегося на грани банкротства агрокомплекса ОАО «Тепличное». Расплачивалась Наталья Савченко не деньгами, а векселями птицефабрики ООО «Солнечное» и агрофирмы ООО «Сельское подворье «Михайловка», принадлежавших предпринимателю Николаю Кривашу. Затем векселя были переданы главе ООО «Телекомпания 12 регион» Наталье Кожановой, которая, по версии следствия, в 2015–2016 годах обналичила ценные бумаги через местные банки, а полученные сотни миллионов передала Леониду Маркелову.

В январе 2018-го к обвинениям во взятке добавилось дело о незаконном хранении оружия и трех десятков патронов от разного стрелкового оружия, обнаруженных в квартире Леонида Маркелова осенью 2017 года во время обыска.

Двойная конфискация

Еще через год Генпрокуратура взыскала в пользу государства доход господина Маркелова и его мачехи Татьяны Маркеловой на сумму 2,2 млрд руб. В числе конфиската оказались 120 объектов недвижимости, 16 транспортных средств (легковые и грузовые автомобили), тракторы и погрузчики, земельные участки, офисы и квартиры, торговый центр (3,3 тыс. кв. м) в Йошкар-Оле, а также недостроенный спорткомплекс. В доход государства отошли и свыше 950 наименований разных предметов роскоши на 30 млн рублей, в числе которых золотые слитки, коллекционные монеты, картины, коллекционные вина, иконы, посуда и 15 элитных наручных часов. А в 2020 году прошла вторая конфискация имущества Леонида Маркелова на сумму более 374 млн рублей. Гособвинение запросило за содеянное 17 лет колонии строгого режима.

В своей вине осужденный экс-губернатор не признался.

Расплата по векселям Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Одновременно с Леонидом Маркеловым судья Нижегородского районного суда зачитала приговор Наталье Кожановой. Ее приговорили к восьми годам колонии общего режима со штрафом 235,2 млн рублей.

Право пожаловаться

Приговор несправедливый, и защита однозначно его обжалует, рассказал «Известиям» один из адвокатов Леонида Маркелова, председатель московской коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» Игорь Трунов. Он обратил внимание на объем приговора — 600 страниц, которые, по словам юриста, никто из обычных людей никогда не сможет прочитать.

— За этим объемом спрятана суть: ни состава, ни события преступления там нет. То, что ему вменили, это неправда, — завил Игорь Трунов.

Деньги, которые пошли за покупку предприятия (агрокомплекса ОАО «Тепличное». — «Известия»), не имеют к Леониду Маркелову никакого отношения, а суд доказательства об отсутствии состава преступления по существу не рассматривал, отметил адвокат, выразив надежду, что у его подзащитного хватит терпения и здоровья преодолеть это испытание.

Обжаловать приговор осужденный сможет после того, как его получит, рассказала член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина.

— Подача жалобы в Верховную инстанцию возможна в случае вступления судебного решения в законную силу, а также при условии выявления новых обстоятельств уголовного дела, — пояснила юрист.

Расплата по векселям Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил

По ее мнению, в дальнейшем у Леонида Маркелова есть шанс сократить срок пребывания в колонии и выйти по условно-досрочному освобождению. При этом осуждённый не должен иметь взысканий и положительно характеризоваться, а также возместить вред (полностью или частично), причиненный преступлением. Условия сокращения срока лишения свободы регламентируются в первую очередь положениями статьи 79 УКРФ, пояснила Асия Мухамедшина.

Строгость приговора связана с наличием совокупности тяжкого преступления (хранение оружия и патронов) с особо тяжким (получения взятки), предполагает адвокат, руководитель уголовной практики «BMS Law Firm» Александр Иноядов. Право на условно-досрочное освобождение у Леонида Маркелова возникнет, по словам эксперта после отбытия 2/3 назначенного наказания. То есть через четыре года и три месяца. Эксперт уточнил, что срок отсчитывается с даты задержания, то есть с момента заключения Маркелова под стражу.

За тягу к роскоши

По мнению руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева, на раннем этапе деятельности в должности губернатора Леонид Маркелов запомнился жителям благоустройством столицы республики, что способствовало туристической привлекательности региона. Однако в последние годы своей работы он не был популярен среди населения.

— Политическую ситуацию, которую он выстроил в регионе, многие считали клановой. Звучали обвинения в том, что она коррумпирована, — напомнил Константин Калачев.

Расплата по векселям Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

По убеждению собеседника «Известий», Леонид Маркелов пересидел на своем посту и утратил обратную связь с населением. Последние годы пребывания на должности, а он возглавлял республику 16 лет, экс-губернатор заметно тяготел к роскоши , добавил политолог.

Приговор — 13 лет колонии строгого режима за взятку в крупном размере — нельзя назвать суровым, считает председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.

— Если губернатор выстраивает коррупционную модель, то его деятельность можно приравнять к измене родине, и за это нужно наказывать на срок от 15 до 20 лет , — заявил Кирилл Кабанов.

По его мнению, такой глава региона дискредитирует власть, не исполняет задачи, которые ему поручены и наносит огромный вред как государству, так и обществу, убежден эксперт.

Кирилл Кабанов полагает, что сейчас на губернаторство приходит другое поколение политиков, и власть становится более прозрачной.