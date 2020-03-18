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Бригадный генерал: кому на самом деле служил Дрыманов

Бывший начальник столичного управления ГСУ СКР приговорен к 12 годам колонии и многомиллионному штрафу
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Бригадный генерал: кому на самом деле служил Дрыманов
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2020-03-18 17:42:00
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17 марта бывший глава столичного управления СКР Александр Дрыманов был осужден на 12 лет колонии за получение взятки в $200 тыс. За эти деньги он должен был избавить от уголовной ответственности криминального авторитета по прозвищу Итальянец. «Известия» вспомнили подробности резонансного дела.

Мосгорсуд приговорил бывшего руководителя столичного главка СКР Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима с лишением его генеральского звания, запретом занимать должности в органах государственной власти на семь лет и штрафом в 196 млн рублей.

Зам не свой
Почему задержали бывшего начальника столичного управления СКР Александра Дрыманова

Он был признан виновным по двум эпизодам уголовного дела. Основной связан с получением группой офицеров МВД от организованного преступного сообщества взятки в $1 млн за освобождение от уголовной ответственности криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, участника перестрелки на Рочдельской улице у ресторана Elements. Вместе с Дрымановым осуждены бывший начальник управления СКР по ЦАО Алексей Крамаренко (он получил 10 лет строгого режима и 195 млн рублей штрафа) и глава управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Михаил Максименко. Последний уже осужден по другому эпизоду преступления и по совокупности приговоров получил 14 лет колонии строгого режима и 250 млн рублей штрафа.

Дополнительный эпизод, вмененный Дрыманову, касается взятки в €9850, полученной им от своего подчиненного — первого заместителя главка столичного СКР Дениса Никандрова (он уже отбыл наказание и находится на свободе) — за покровительство.

Ни один из осужденных не признал своей вины. Дрыманов говорил о том, что стал жертвой оговора со стороны Никандрова. Защита посчитала, что «выводы суда противоречат фактическим обстоятельствам дела» и что не доказан сам факт события преступления — не установлено лицо, непосредственно передавшее средства от преступного сообщества, передает «РИА Новости».

Стрельба не к месту

Случившаяся пять лет назад в самом центре Москвы, на улице Рочдельской, перестрелка была связана с банальным вымогательством. Но возбужденное после нее уголовное дело оказалось роковым для нескольких теперь уже бывших руководителей московской полиции.

Бригадный генерал
Работа сотрудников оперативных служб на месте стрельбы на Рочдельской улице

Работа сотрудников оперативных служб на месте стрельбы на Рочдельской улице

Фото: агентство городских новостей «Москва»

Автор цитаты

У собственницы ресторана Жанны Ким и нанятой ей дизайнера для разработки стилистики интерьера Фатимы Мисиковой возникли разногласия по вопросу оплаты проделанных работ. Разбираться с хозяйкой Elements приехали люди вора в законе Шакро Молодого во главе с Андреем Кочуйковым по прозвищу Итальянец. Уголовники вымогали у Ким 8 млн рублей и документы на ресторан в качестве оплаты «долга» перед Мисиковой за работу. Защищать Ким приехал адвокат Эдуард Буданцев, бывший сотрудник КГБ. Вызванные на место конфликта сотрудники полиции изначально не приняли должных мер по защите Ким и пресечению преступления. Началась перестрелка, в ходе которой Буданцев был ранен, но застрелил из личного оружия двух людей Итальянца. Преступление вызвало большой резонанс. Было возбуждено несколько уголовных дел — о хулиганстве, халатности, убийстве и незаконном обороте оружия.

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Следствие в течение первых суток началось по стандартному сценарию, были задержаны и арестованы активные участники с двух сторон. Но чуть позже правоохранительные органы заняли неожиданно суровую в отношении оборонявшегося адвоката позицию. Буданцев был обвинен в убийстве двух и более лиц, хотя изъятая (и ставшая достоянием общественности) видеосъемка с камер наблюдения свидетельствовала, что стрельба велась обеими сторонами конфликта. Характер причиненных Буданцеву ранений подтверждал, что его жизни угрожала реальная опасность.

Следствие игнорировало и многочисленные доказательства факта вымогательства. Дело в отношении Кочуйкова вообще стали готовить к переквалификации на более мягкий состав, самоуправство. Вопиющая ситуация привлекла внимание ФСБ.

В разработку был взят Денис Никандров — первый заместитель руководителя московского управления СКР. Вместе с ним были задержаны начальник управления собственной безопасности СКР России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Параллельно сыщики ФСБ помогли коллегам из других ведомств наконец-то «разглядеть» состав вымогательства в действиях бригады Итальянца.

Бригадный генерал
следственный комитет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

За вымогательство у Ким был арестован, а в 2018 году осужден к 9 годам 10 месяцам лишения свободы Захарий Калашов по прозвищу Шакро Молодой, один из главных деятелей криминального мира на постсоветском пространстве.

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Важные свидетели

Изобличить Дрыманова, Крамаренко и Максименко помогли показания их же соучастников-коррупционеров Дениса Никандрова и Александра Ламонова. Их дела за помощь следствию были выделены в отдельное производство. Ламонов в июле 2018 года был приговорен к 5 годам строго режима и 32 млн рублей штрафа, а Никандров получил на полгода больше, но избежал штрафа и добился для себя отбытия наказания на общем режиме. Кроме того, от уголовной ответственности были освобождены заместитель Максименко Денис Богородецкий, посредники Олег Шайхаметов и Евгений Суржиков — в связи с деятельным раскаянием.

Первую взятку (за смягчение обвинения Кочуйкову и его подручному), согласно показаниям свидетелей, передал бизнесмен Дмитрий Смычковский руководству ГСУ — Дрыманову и Никандрову, еще часть денег пошла шефу следствия в ЦАО Москвы Крамаренко, писал РБК. Второй «транш» принес офицерам ресторатор Олег Шайхаметов — эти деньги были поделены между Максименко, Ламоновым, Богородецким и Суржиковым.

Бригадный генерал
Александр Дрыманов

Александр Дрыманов в должности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Стоит отметить, что Ламонов признал вину и подробно рассказал детали преступления лишь к концу следствия, а первоначально настаивал на своей невиновности и даже жаловался на давление со стороны ФСБ. Тем не менее детальность его показаний не оставила у суда сомнений в виновности соучастников. Кроме того, его переговоры о взятке были записаны в ходе оперативно-разыскных мероприятий. По словам Ламонова, основная доля досталась Максименко — $400 тыс. Сам Ламонов якобы получил лишь $25 тыс.

Тучи над Дрымановым стали сгущаться за несколько месяцев до его задержания и ареста в июле 2018 года. И он, вероятно, догадывался об этом. В начале июня того же года, в день своего 60-летия, он подал рапорт о выходе на пенсию по выслуге лет; отставка была принята. По данным «Известий», почти сразу после этого он попытался получить статус адвоката в Вологодской области — это усложнило бы процедуру привлечения его к уголовной ответственности. Однако спецслужбы сыграли на опережение.

Справка «Известий»

Александр Дрыманов родился в 1968 году в селе Гати Тульской области. Вел резонансные дела — Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, генерала Александра Бульбова. С 2015 года — руководитель столичного главка СКР.

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