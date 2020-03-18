Бригадный генерал: кому на самом деле служил Дрыманов
17 марта бывший глава столичного управления СКР Александр Дрыманов был осужден на 12 лет колонии за получение взятки в $200 тыс. За эти деньги он должен был избавить от уголовной ответственности криминального авторитета по прозвищу Итальянец. «Известия» вспомнили подробности резонансного дела.
Мосгорсуд приговорил бывшего руководителя столичного главка СКР Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима с лишением его генеральского звания, запретом занимать должности в органах государственной власти на семь лет и штрафом в 196 млн рублей.
Он был признан виновным по двум эпизодам уголовного дела. Основной связан с получением группой офицеров МВД от организованного преступного сообщества взятки в $1 млн за освобождение от уголовной ответственности криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, участника перестрелки на Рочдельской улице у ресторана Elements. Вместе с Дрымановым осуждены бывший начальник управления СКР по ЦАО Алексей Крамаренко (он получил 10 лет строгого режима и 195 млн рублей штрафа) и глава управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Михаил Максименко. Последний уже осужден по другому эпизоду преступления и по совокупности приговоров получил 14 лет колонии строгого режима и 250 млн рублей штрафа.
Дополнительный эпизод, вмененный Дрыманову, касается взятки в €9850, полученной им от своего подчиненного — первого заместителя главка столичного СКР Дениса Никандрова (он уже отбыл наказание и находится на свободе) — за покровительство.
Ни один из осужденных не признал своей вины. Дрыманов говорил о том, что стал жертвой оговора со стороны Никандрова. Защита посчитала, что «выводы суда противоречат фактическим обстоятельствам дела» и что не доказан сам факт события преступления — не установлено лицо, непосредственно передавшее средства от преступного сообщества, передает «РИА Новости».
Стрельба не к месту
Случившаяся пять лет назад в самом центре Москвы, на улице Рочдельской, перестрелка была связана с банальным вымогательством. Но возбужденное после нее уголовное дело оказалось роковым для нескольких теперь уже бывших руководителей московской полиции.
Работа сотрудников оперативных служб на месте стрельбы на Рочдельской улице
Следствие в течение первых суток началось по стандартному сценарию, были задержаны и арестованы активные участники с двух сторон. Но чуть позже правоохранительные органы заняли неожиданно суровую в отношении оборонявшегося адвоката позицию. Буданцев был обвинен в убийстве двух и более лиц, хотя изъятая (и ставшая достоянием общественности) видеосъемка с камер наблюдения свидетельствовала, что стрельба велась обеими сторонами конфликта. Характер причиненных Буданцеву ранений подтверждал, что его жизни угрожала реальная опасность.
Следствие игнорировало и многочисленные доказательства факта вымогательства. Дело в отношении Кочуйкова вообще стали готовить к переквалификации на более мягкий состав, самоуправство. Вопиющая ситуация привлекла внимание ФСБ.
В разработку был взят Денис Никандров — первый заместитель руководителя московского управления СКР. Вместе с ним были задержаны начальник управления собственной безопасности СКР России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Параллельно сыщики ФСБ помогли коллегам из других ведомств наконец-то «разглядеть» состав вымогательства в действиях бригады Итальянца.
За вымогательство у Ким был арестован, а в 2018 году осужден к 9 годам 10 месяцам лишения свободы Захарий Калашов по прозвищу Шакро Молодой, один из главных деятелей криминального мира на постсоветском пространстве.
Важные свидетели
Изобличить Дрыманова, Крамаренко и Максименко помогли показания их же соучастников-коррупционеров Дениса Никандрова и Александра Ламонова. Их дела за помощь следствию были выделены в отдельное производство. Ламонов в июле 2018 года был приговорен к 5 годам строго режима и 32 млн рублей штрафа, а Никандров получил на полгода больше, но избежал штрафа и добился для себя отбытия наказания на общем режиме. Кроме того, от уголовной ответственности были освобождены заместитель Максименко Денис Богородецкий, посредники Олег Шайхаметов и Евгений Суржиков — в связи с деятельным раскаянием.
Первую взятку (за смягчение обвинения Кочуйкову и его подручному), согласно показаниям свидетелей, передал бизнесмен Дмитрий Смычковский руководству ГСУ — Дрыманову и Никандрову, еще часть денег пошла шефу следствия в ЦАО Москвы Крамаренко, писал РБК. Второй «транш» принес офицерам ресторатор Олег Шайхаметов — эти деньги были поделены между Максименко, Ламоновым, Богородецким и Суржиковым.
Александр Дрыманов в должности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве
Стоит отметить, что Ламонов признал вину и подробно рассказал детали преступления лишь к концу следствия, а первоначально настаивал на своей невиновности и даже жаловался на давление со стороны ФСБ. Тем не менее детальность его показаний не оставила у суда сомнений в виновности соучастников. Кроме того, его переговоры о взятке были записаны в ходе оперативно-разыскных мероприятий. По словам Ламонова, основная доля досталась Максименко — $400 тыс. Сам Ламонов якобы получил лишь $25 тыс.
Тучи над Дрымановым стали сгущаться за несколько месяцев до его задержания и ареста в июле 2018 года. И он, вероятно, догадывался об этом. В начале июня того же года, в день своего 60-летия, он подал рапорт о выходе на пенсию по выслуге лет; отставка была принята. По данным «Известий», почти сразу после этого он попытался получить статус адвоката в Вологодской области — это усложнило бы процедуру привлечения его к уголовной ответственности. Однако спецслужбы сыграли на опережение.