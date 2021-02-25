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Ледяное спокойствие: почему остановился Ниагарский водопад

Туристы спешат сфотографироваться на фоне аномалии
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радуга
Фото: REUTERS/Lindsay DeDario
После длительных аномальных морозов в Северной Америке замерз Ниагарский водопад. Как сейчас выглядит одна из самых впечатляющих и популярных природных достопримечательностей континента — в фотогалерее «Известий»
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лед
Фото: REUTERS/Lindsay DeDario
Комплекс водопадов на территории современных Великих озер, оставшихся после отступления ледника, образовался по геологическим меркам совсем недавно — всего 10 тыс. лет назад
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вид
Фото: REUTERS/Lindsay DeDario
Высота водопадов на реке Ниагаре, по которой проходит граница США и Канады, не слишком большая — всего 53 м. Зато ширина всех трех потоков — Американского, Канадского и Фаты — составляет более километра
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посетители
Фото: REUTERS/Lindsay DeDario
Небольшие обледенения в этих местах образуются каждую зиму, однако то, что произошло сейчас, — редкий случай
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водопад
Фото: REUTERS/Lindsay DeDario
Вся область водопадов покрылась толстой коркой льда и снега
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лед и брызги
Фото: REUTERS/Lindsay DeDario
Кажется, что вода полностью остановилась
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водопад
Фото: REUTERS/Lindsay DeDario
В последний раз подобное явление здесь наблюдалось в 2017-м, во время длительных морозов, сопровождавшихся сильными снегопадами
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фото
Фото: REUTERS/Lindsay DeDario
Местные жители и туристы поспешили к водопаду, чтобы сфотографироваться на фоне аномалии
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лед и радуга
Фото: REUTERS/Lindsay DeDario
Гигантские сверкающие глыбы льда, поднимающиеся над ними облака пара и радуга — всё это можно наблюдать в течение светового дня
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посетители
Фото: REUTERS/Lindsay DeDario
Несмотря на морозы, поток туристов не иссякает, а только увеличивается
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Снег
Фото: REUTERS/Lindsay DeDario
Однако полностью замерзший водопад — лишь иллюзия. Остановить гигантские массы воды невозможно — она продолжает падать с 50-метровой высоты под толстым слоем льда
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