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Сложная природа: у Бурейской ГЭС появились гигантские грибы

Зачем туристы ездят к местному водохранилищу
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Фото: Instagram/@alexey.bo
На Бурейском водохранилище в Амурской области появились огромные грибы. Кто и как создает такие необычные скульптуры изо льда и дерева — в фотогалерее «Известий»
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Девушка у гриба
Фото: Лариса Бондарева
Ледяные грибы — явление частично природное, частично техногенное
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Машина
Фото: Instagram/@alexey.bo
Когда-то, до затопления территории, здесь росли деревья
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Грибы
Фото: Лариса Бондарева
Сейчас от деревьев остались стволы, некоторые из них достигают в высоту 5–6 м
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Льдинки
Фото: Лариса Бондарева
Зимой вода вокруг стволов замерзает
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Грибы
Фото: Лариса Бондарева
Когда ГЭС сбрасывает воду, уровень водохранилища меняется
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Гриб
Фото: Лариса Бондарева
На стволах остаются куски льда разнообразной формы
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елочка
Фото: Instagram/@alexey.bo
Завершает создание скульптуры ветер — под его воздействием каждая из них приобретает неповторимую причудливую форму
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Вид
Фото: Лариса Бондарева
Для местных жителей это привычное явление — такое здесь происходит каждый год
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машина
Фото: Instagram/@alexey.bo
Туристы специально приезжают в Бурейский природный парк, чтобы сфотографировать необычные формы, а также покататься на снегоходах, порыбачить или отправиться на фотоохоту на кабанов и изюбрей
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