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Пальмы в снегу: Сочи украсила природная аномалия

Курорт превратился в рай для романтиков и ад для коммунальщиков
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Фото: Instagram/@anj_vanesyan
Аномальные снегопады на юге России доставили множество хлопот коммунальным службам и восхитили любителей прекрасного. В Сочи уровень выпавших за последнюю неделю осадков в 2,5 раза превысил месячную норму. Как город встретил природный катаклизм — в фотогалерее «Известий»
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Сочи
Фото: Instagram/@sochieverydays
Затяжные осадки резко снизили число автомобилей на улицах города
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Фото: Instagram/@sochieverydays
Резину здесь обычно никто не меняет — такая зима бывает нечасто
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Фото: Instagram/@nata__797_
Из-за снегопадов были повалены десятки деревьев
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Фото: Instagram/@anj_vanesyan
Все, кто мог, пересели на общественный транспорт. Хотя и он в разгар снегопадов ходит с задержками
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Карусель
Фото: Instagram/@valeev_sochi
Цены на такси в городе заметно выросли
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Красная Поляна
Фото: Instagram/@sochieverydays
Тысячи человек остались без света из-за обрывов на линиях электропередачи
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Красная Поляна
Фото: Instagram/@sochieverydays
МЧС настоятельно рекомендовало горожанам отказаться от путешествий, больше времени проводить дома и внимательно следить за погодой
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в воздухе
Фото: Instagram/@valeron_skier
Особенно сложная ситуация сложилась в горных районах
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вид
Фото: Instagram/@anastasiacerva
Через снежные заносы не может пробиться даже спецтехника
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Фото: Instagram/@nata__797_
Часть горнолыжных трасс закрыта
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Фото: Instagram/@valeron_skier
На подъемниках стало заметно меньше людей
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В сугробе
Фото: Instagram/@ulianashunina
При этом сильно увеличилось число любителей спускаться по целине
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Снег
Фото: Instagram/@nata__797_
Противолавинные службы постоянно контролируют высоту снежного покрова и периодически спускают со склонов потенциально опасные участки
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Сочи
Фото: Instagram/@natnutellala
Зато дети, романтики и любители прекрасного в восторге
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пальмы
Фото: Instagram/@natnutellala
Пальмы в снегу приходится наблюдать не каждую зиму
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чайки
Фото: Instagram/@anastasiacerva
Прогулки по набережным приобрели особое очарование
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снег и щенок
Фото: Instagram/@ulianashunina
Дети и животные резвятся в сугробах, лепят снеговиков и играют в снежки
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Сочи
Фото: Instagram/@sochieverydays
Редкие теплолюбивые растения, которые привезли в Сочи к Олимпиаде, оказались в необычных условиях. Однако специалисты уверяют, что это для них некритично и такие температуры они вполне переживут
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Фото: Instagram/@excursiontur_sochi2020
В большей опасности находятся пальмы — налипший снег может обломать им ветви
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Чайки
Фото: Instagram/@natnutellala
Городские службы обвязывают кроны деревьев на центральных улицах, в остальных районах сбивают снег с листьев вручную
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Фото: Instagram/@bagarbar
По прогнозам синоптиков, осадки в ближайшее время будут продолжаться. На следующей неделе — уже в виде дождя
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