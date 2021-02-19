Пальмы в снегу: Сочи украсила природная аномалия

Аномальные снегопады на юге России доставили множество хлопот коммунальным службам и восхитили любителей прекрасного. В Сочи уровень выпавших за последнюю неделю осадков в 2,5 раза превысил месячную норму. Как город встретил природный катаклизм — в фотогалерее «Известий»
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Затяжные осадки резко снизили число автомобилей на улицах города
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Резину здесь обычно никто не меняет — такая зима бывает нечасто
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Из-за снегопадов были повалены десятки деревьев
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Все, кто мог, пересели на общественный транспорт. Хотя и он в разгар снегопадов ходит с задержками
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Цены на такси в городе заметно выросли
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Фото: Instagram/@sochieverydays
Тысячи человек остались без света из-за обрывов на линиях электропередачи
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Фото: Instagram/@sochieverydays
МЧС настоятельно рекомендовало горожанам отказаться от путешествий, больше времени проводить дома и внимательно следить за погодой
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Фото: Instagram/@valeron_skier
Особенно сложная ситуация сложилась в горных районах
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Через снежные заносы не может пробиться даже спецтехника
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Часть горнолыжных трасс закрыта
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Фото: Instagram/@valeron_skier
На подъемниках стало заметно меньше людей
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Фото: Instagram/@ulianashunina
При этом сильно увеличилось число любителей спускаться по целине
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Фото: Instagram/@nata__797_
Противолавинные службы постоянно контролируют высоту снежного покрова и периодически спускают со склонов потенциально опасные участки
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Фото: Instagram/@natnutellala
Зато дети, романтики и любители прекрасного в восторге
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Пальмы в снегу приходится наблюдать не каждую зиму
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Фото: Instagram/@anastasiacerva
Прогулки по набережным приобрели особое очарование
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Фото: Instagram/@ulianashunina
Дети и животные резвятся в сугробах, лепят снеговиков и играют в снежки
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Фото: Instagram/@sochieverydays
Редкие теплолюбивые растения, которые привезли в Сочи к Олимпиаде, оказались в необычных условиях. Однако специалисты уверяют, что это для них некритично и такие температуры они вполне переживут
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Фото: Instagram/@excursiontur_sochi2020
В большей опасности находятся пальмы — налипший снег может обломать им ветви
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Фото: Instagram/@natnutellala
Городские службы обвязывают кроны деревьев на центральных улицах, в остальных районах сбивают снег с листьев вручную
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Фото: Instagram/@bagarbar
По прогнозам синоптиков, осадки в ближайшее время будут продолжаться. На следующей неделе — уже в виде дождя
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