Мазда о потерянном времени: умеет ли новый кроссовер телепортироваться

Вы знали, что Mazda снимает сериалы? И я не знал. Главный киногерой, естественно, ездит на CX-30 и умеет управлять временем. Он телепортируется в прошлое, пытаясь исправить ошибки, но на одну исправленную вылезает еще десять новых. На премьерный просмотр сериала корреспондент «Известий» отправился в Петербург и заодно выяснил, действительно ли новая CX-30 может управлять временем.

Недочитанный Радищев

Путь из Москвы в Петербург по платной дороге, конечно, не телепортация, но всё равно это быстро — меньше восьми часов. Когда наконец достроят обход Твери, он вообще превратится в техническое перемещение из пункта А в пункт B. Во времена Пушкина и Радищева приходилось ехать несколько дней и в дороге много чего повидать и передумать. Сейчас в Петербурге оказываешься быстрее, чем заканчивается аудиокнига радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву». Да и путевых впечатлений немного — кроме многополосного шоссе вообще ничего не видишь. Даже оплата проезда бесконтактная — через транспондер.

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Костюм супергероя

Кроссовер Mazda CX-30 со своим мощным пластиковым обвесом выглядит так, как будто готов как минимум к Дакару. Доспехи будто на вырост делают приземистый и спортивный автомобиль еще более приземистым и спортивным. В СХ-30 есть что-то от итальянского спорткара: спереди чудится Maserati, в круглых секциях задних фонарей есть что-то от Ferrari. Все эти мотивы очень тонко намечены без пошлости и китча. Сочный красный цвет, игра теней на боковинах, силуэт с длинным капотом и короткой закругленной кормой. Думаю, это один из самых красивых и заметных автомобилей в сегменте.

Мазда о потерянном времени Габариты Mazda CX-30: 4395×1795×1540 мм. Колесная база — 2655 мм. Дорожный просвет — 180 мм Фото: Mazda

CX-30, хотя и подражает супергероям автомобильной Вселенной, устроена просто, можно сказать, незамысловато. Кроссовер делит платформу с хетчбэком Mazda3. Впрочем, инженеры «Мазды» и здесь проявила оригинальность: полузависимая балка в задней подвеске сочетается с полным приводом, а хитрая электроника G-Vectoring Control Plus вкручивает машину в повороты. Как раз тот случай, когда о железе лучше не знать и просто доверяться ощущениям.

Дорога до Петербурга не изобилует поворотами, поэтому пришлось специально отклониться от маршрута, проехав по паре лишних развязок. И не зря. Управляемость у CX-30 отменная. Говорите, балка сзади это скучно? Чем быстрее и азартнее едешь, тем больше единения с машиной чувствуешь. За слитное поведение в поворотах машине можно простить и жестковатую подвеску, которая с придирчивостью, достойной русского писателя, выискивает невидимые глазу изъяны дорожного покрытия.

Философия скорости

На маршруте между столицами куда важнее умение держать постоянную высокую скорость. Mazda CX-30 как раз позволяет ехать быстро и не уставать — и здесь кроется целая философия. Во-первых, выверенная форма кресла, чтобы сидящий в нем человек сохранял естественный баланс как при ходьбе. Во-вторых, приборы, клавиши, воздуховоды — всё сгруппировано рядом с водителем, чтобы он на большой скорости не отвлекался. Этот прием был опробован еще на Mazda3, интерьер CX-30 отличается незначительными деталями.

Уже в базе доступен проекционный дисплей, а центральный перестал быть сенсорным — теперь мультимедийные кнопки управляются с помощью комбинации кнопок и шайбы. Когда-то премиальные производители уверенно рассуждали о преимуществе шайбы перед тачскрином, но в итоге сдались. Mazda опять идет не в ногу со всеми, но опять же продиктованный философией марки — водитель не должен отвлекаться, тыкая пальцем в экран.

Мазда о потерянном времени Отделка салона двухцветная. Во всех комплектациях сиденья тканевые, кожаная отделка доступна за доплату Фото: Mazda

Если снаружи Mazda ориентируется на итальянцев, то внутри — на немцев. В салоне царят строгость и минимализм, но при этом там очень уютно: мягкие панели, в меру тусклого хрома и рояльного лака. А какое тут внимание к деталям. Например, цифра, показывающая запас хода, всё время находится рядом со шкалой уровня топлива и ползет вниз вместе с ней. В центре внимания маздовских компоновщиков, по сути, только водительское место. К пассажирам заднего ряда они отнеслись прохладно — подогрева сидений тут нет, хорошо хоть воздуховоды предусмотрены. Спинки не регулируются, но запас перед коленями есть, а запаса над головами едва ли не больше, чем спереди.

Багажник скромен и по объему, и по оснащению, зато в подполье есть запаска, что пригодится в дальнем путешествии, а городскую жизнь владельцев CX-30 скрасит электропривод пятой двери.

Хватит ли бака

CX-30 — нельзя сказать, что тихий автомобиль, но дорожные шумы сливаются в один «закадровый» гул и не утомляют в дороге. Разве что подвеска громко проходит стыки. Полному единению с машиной лично мне мешают скользкая кожа сидений, давящий наклон передней стойки и слишком толстая задняя стойка.

А еще ждешь, что к такому приземистому автомобилю, спортивному шасси должна прилагаться и соответствующая динамика. Вроде бы двухлитрового мотора (150 л.с. и 213 Нм) должно хватать для такой небольшой машины, но полный привод — это лишние килограммы. Да и многие привыкли уже к турбоподхвату — атмосферник, чтобы ехать динамично, придется раскручивать до высоких оборотов.

Mazda CX-30_Details_001 В базе диски 16-дюймовые, но даже колеса максимального размера в 18 дюймов визуально теряются в арках из-за массивных накладок Фото: Mazda Mazda CX-30_Details_005 Фары светодиодные и снабжены омывателями уже в базовой комплектации Фото: Mazda Mazda CX-30_Interior_003 У пассажиров заднего ряда есть запас перед коленями и над головами Фото: Mazda Mazda CX-30_Interior_015 В подполье прячется запаска Фото: Mazda Mazda CX-30_Interior_017 Объем багажника (295 л) можно увеличить, сложив спинки сидений Фото: Mazda

К тому же автоматическая трансмиссия переключается расслаблено, даже в спортрежиме. Поэтому разгон с места до «сотни» занимает 10,3 секунды --- вполне обычный результат в классе, но от CX-30 ждешь чего-то особенного. К тому же для Европы предлагается 180-сильная компрессорная версия, а для США — с турбомотором 2,5 мощностью 253 л.с. Вот только к нам такие машины приедут вряд ли, тем более что во Владивостоке, где собирают «тридцатки» для российского рынка, организовано производство и двухлитровых агрегатов.

Конечно, у мягкости переключений «автомата» есть и плюсы — когда трасса сменится вечерними петербуржскими пробками. Но пока ему явно не хватает еще одной-двух экономичных ступеней. Несмотря, на то что стрелка среднего расхода застыла в районе 10 л, бак пустеет подозрительно быстро. Дело в его вместительности — всего 48 л у полноприводной версии. Поэтому к АЗС на 424-м км машина подъезжает с почти пустым баком.

Лей, не жалей

Хотя этот путь через снегопад дался машине без особого труда, она выглядит заплаканной — точь-в-точь как героиня сериала после какой-нибудь патетической сцены. От фар по крыльям тянутся длинные разводы — омыватели стараются на славу. Это, кстати, очень полезная опция для российской зимы, многие современные автомобили ее лишены, поэтому в дальней дороге приходится протирать модные светодиодные фары вручную салфеткой.

Кстати, фароомыватели спрятаны в бампер. А между прочим, их воровство когда-то было чувствительной темой, как фары у Porsche Cayenne. Дело в том, что выдвижные фароомыватели на прежних моделях легко выдергивались из бампера, что сделало их популярными у злоумышленников, которые продавали трофеи через интернет втридорога. Российскому офису Mazda даже пришлось максимально снизить цену на эту деталь, чтобы ее перестали красть. Помогло.

Мазда о потерянном времени С места до 100 км/ч CX-30 с мотором 2,0 (150 л.с. и 213 Нм) разгоняется за 10,3 секунды. Максимальная скорость — 196 км/ч. Заявленный средний расход — 7 л на 100 км Фото: Mazda

Омывайки Mazda CX-30 не жалеет и для лобового стекла — зеленые капли блестят на боках машины вплоть до центральной стойки. Форсунки стеклоочистителей, кстати, встроены прямо в щетки. Поливают стекло быстро, но не замерзнут ли они в сильный мороз?

Еще бы снабдить омывателем радар, спрятанный за шильдиком. В снегопад или сырую погоду он уже километров через 40–50 зарастает грязью и отключается. Чтобы ехать на активном круиз-контроле, нужно то и дело останавливаться и протирать шильдик. Виновата хитрая маздовская аэродинамика? Вряд ли. Напасти с радарами подвержены абсолютно все современные автомобили, на которых я ездил.

Время и деньги

Умение путешествовать в прошлое — заманчивая штука. Можно сгонять в 2019-й и попытаться всеми правдами и неправдами вывести CX-30 до пандемии, а потом еще и накопить достаточное количество машин на складах, чтобы удовлетворить возникший после карантина дефицит. А можно привезти мощные моторы, американскую или европейскую версию. Не пойдет — сгоняем в прошлое и отменим заказ.

Или — это уже совсем фантастика — изначально оснастить машину омывателем радара. Пусть ни у кого его нет, но ведь Mazda идет своим особым путем. Ну или хотя бы добавить в список опций подогрев задних сидений. Думаю, в будущем он не помешает.

Mazda CX-30_Interior_001 Водительское кресло комфортно, но кожаная обивка скользит Фото: Mazda Mazda CX-30_Interior_018 Кнопки памяти положений водительского сиденья расположены непривычно Фото: Mazda Mazda CX-30_Interior_029 Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto Фото: Mazda Mazda CX-30_Interior_019 Центральный дисплей не сенсорный, управление мультимедийными функциями возложено на комбинацию кнопок и шайбы на центральном тоннеле Фото: Mazda Mazda CX-30_Interior_011 Спортрежим включается рычажком, есть возможность выбирать передачи вручную Фото: Mazda

Впрочем, и без перемещений в прошлое у Mazda CX-30 есть шансы. Во-первых, это яркий кроссовер с драйверскими задатками. Во-вторых, он понятно устроен — классический «автомат» плюс атмосферный мотор. В-третьих, CX-30 заменит Mazda3, как говорят, временно покинувшую российский рынок. В-четвертых, это самый доступный автомобиль Mazda: стартовый ценник начинается от 1 млн 650 тыс. рублей. Пусть и с оговорками: кроссовер всего на 15 тыс. рублей дешевле стартового ценника на седан Mazda6.

Кроме того, базовая комплектация понравится не всем — стальные колеса, «механика», передний привод. Хотя здесь уже есть полный комплект подушек, мультимедийная система, светодиодные фары и даже проекционный экран. Хорошо упакованная машина с полным приводом потянет уже на 2–2,1 млн рублей. За эту сумму можно присмотреться уже к более крупному CX-5.

Конкурентов у «тридцатки» считайте что и нет. Kia Xceed и Peugeot 2008 сопоставимы по цене, но лишены полного привода. Ценники на драйверские кроссоверы вроде Mitsubishi Eclipse Cross, Subaru XV и футуристичный Toyota C-HR. Премиум еще дороже, так что CХ-30 можно смело рассматривать в качестве альтернативы ему. Тем более что есть возможность дооснастить машину опциями вроде кожаного салона и люка, догнав ценник до 2,3 млн рублей.