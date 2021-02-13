Палисад земных наслаждений: ждет ли новый корейский кроссовер успех

Palisade — название нового кроссовера Hyundai звучит очень по-русски. Повод заглянуть в Вологду, где знаменитый «резной палисад». А заодно и проверить, сможет ли флагман Hyundai выдержать испытание региональными дорогами. Какие у новинки плюсы и минусы, разбирались «Известия».

Америка с горы

Палисад — что может быть более родного и русского, и неважно, что написано латиницей. Этот инопланетянин со множеством глаз и светодиодными бивнями пытается быть своим в доску парнем. Разве что не играет на аккордеоне про «Вологду-гду» и не носит косоворотку. Даже топ-версия нового кроссовера Hyundai названа еще одним хорошо знакомыми нам словом — «Космос».

На самом деле слово palisade известно и за пределами России, так по-английски называют частокол. Конкретно кроссовер Hyundai назван в честь горного массива в Сьерра-Невада. В профиль кроссовер выглядит настоящим «американцем» и кажется больше своих реальных габаритов, но дизайн — типичное корейское барокко, пышно и с завитками.

Палисад земных наслаждений_1 Габариты Hyundai Palisade: 4980×1975×1750 мм. Колесная база — 2900 мм, дорожный просвет — 203 мм Фото: Hyundai

Вообще удивляет даже не внешность, а шильдик Hyundai на столь крупном автомобиле. Корейского автопроизводителя мы привыкли воспринимать по недорогим «Кретам» и «Солярисам». Компания выводила на рынок большие кроссоверы, но без особого успеха: ix55 продавался плохо, а Grand Santa Fe был по сути удлиненной версией обычного «Санты» и отличить одну машину от другой было непросто. Palisade другое дело.

Этот большой и внушительный автомобиль можно было спокойно выпускать под премиум-брендом Genesis. Хрома много, отделка интерьера на высоком уровне — а ведь традиционно это не самая сильная сторона для полноразмерных кроссоверов. В США, а именно с прицелом на этот рынок создаются подобные «семейные» модели.

Для семейных и карьеристов

Здесь же красивые вставки под дерево мягкие панели. Разве что модной сейчас прострочки маловато. Плюс несколько цветовых комбинаций интерьера, включая бордовую кожу сидений и черный потолок.

Консерваторам понравятся крупные клавиши и аналоговые циферблаты, гаджетоманам — обилие розеток USB: они есть даже в спинках передних кресел и на галерк е. Для любителей нового и необычного припасли кнопочное управление автоматом и шайбу, управляющую множеством дорожных и внедорожных режимов.

Впрочем, Palisade одинаково ранит в самое сердце как многодетных родителей, так и тех, кто ценит в машине статус. Думаю, и тем и другим понравятся раздельные «капитанские» сиденья. Во-первых, настоящий премиум, во-вторых, удобно — можно пройти на третий ряд, ничего не складывая. А еще они оценят шторки на окнах, подстаканники с запасом, «бытовую розетку» и отдельный блок климат-контроля, потолочные воздуховоды с рассеивателями — пассажиров не продует.

С задними пассажирами водитель может связаться по громкой связи, хотя тишина в салоне позволяет разговаривать, не повышая голоса. Еще одна полезная опция — отключение музыки на задних рядах одной кнопкой, так, чтобы она была слышна только спереди и не мешала остальным.

Палисад земных наслаждений_3 На выбор предлагаются четыре цветовые комбинации интерьера, включая сочетание бордовых сидений и черной замши на потолке Фото: Hyundai

Места на втором ряду очень много, можно спокойно двигать сиденья вперед, чтобы седокам на третьем ряду было посвободнее. При желании здесь можно разместить троих пассажиров, хотя и в тесноте. Спинки сидений на «галерке» регулируются, но потолок в любом случае низковат. Что касается расстановки детских кресел, то нужно учитывать, что крепление IsoFix под детское кресло на заднем ряду только одно, а в варианте со сплошным диваном среднего ряда их три.

При желании сиденья третьего ряда складываются вручную, а второго — при помощи специальных кнопок. Получается настоящий грузовой фургон с ровным полом. Дорогие версии можно грузить смело — они оснащены амортизаторами, автоматически выравнивающими высоту кузова.

Такие разные характеры

Поход к двигателям консервативный: проверенный дизель с чугунным блоком (200 л.с.) или бензиновый атмосферный V6 с распределенным впрыском (249 л.с.). Оба работают очень тихо, и это, наверное, единственное их сходство. В паре с дизелем автомат не спешит переключаться вниз, паузы особенно заметны при обгонах.

С бензиновым мотором он легко сбрасывает несколько передач при ускорении и забирается максимально наверх, когда педаль газа отпущена. Кроме того, электроника на бензиновой машине позволяет некоторые вольности, хотя и не отключается полностью. Palisade вообще не допускает особых вольностей, сам переключает «автомат» из ручного режима в автоматический, меняет внедорожные программы на дорожные, если скорость высока.

Палисад земных наслаждений_2 До 100 км/ч дизельный кроссовер (200 л.с.) разгоняется за 10,5 с, бензиновый (249 л.с.) — за 8,1 с Фото: Hyundai

Спортрежим особенной динамики не добавляет, зато перебрасывает на заднюю ось больше момента. Поэтому он и умный режим Smart скорее добавляют уверенности на заснеженной трассе.

По итогам бензиновый Palisade производит впечатление более азартного и динамичного автомобиля, заявку на спорт поддерживают довольно острый руль и уверенные тормоза. Субъективная разница в разгоне между бензиновым и дизельным вариантами больше, чем заявленные 2 с небольшим секунды. Зато дизель — сама практичность, расход отличается почти вдвое: 6,5 л против 11,4 л, если считать по бортовому компьютеру.

Еду я до Вытегры

От Москвы до Вологды, потом через Вытегру в Санкт-Петербург, всего более тысячи километров разных дорог, в основном не очень хорошего качества. И на этом маршруте Palisade оставил двойственное впечатление. С одной стороны, он хорош для дальних поездок: удобные кресла, множество комфортных опций, включая дополнительные отопители и электронные ассистенты и большой топливный бак. Внутри тишина и высокая скорость не ощущается.

С другой стороны, на плохой дороге подвеска жестковата и шумновата. Там, где покрытие превращается в стиральную доску, пассажиров ощутимо трясет, особенно на машинах с 20-дюймовыми дисками. К тому же у более тяжелой дизельной машины настройки жестче. Так что для поездок по регионам лучше выбрать версию на 18-дйюмовых колесах, хотя на асфальтовых волнах ее подвеска хуже справляется с раскачкой.

Для России Palisade оснащен усиленными амортизаторами, но этого, по-видимому, оказалось мало. Да, на хорошей дороге кроссовер точно управляется, уверенно стоит на прямой, но в России другие ценности.

Большим мощным фарам не хватает омывателей. По идее они должны самоочищаться с помощью специальных прорезей, но всё это довольно быстро в нашем зимнем климате зарастает грязью. Недолго сопротивляется и радар — его тоже приходится часто очищать салфеткой. Впрочем, с помощью секретной комбинации кнопок можно задействовать обычный, неадаптивный круиз-контроль.

Пока в Hyundai обещают добавить российским машинам обогрев лобового стекла, сертифицировать фаркоп, а также привезти в будущем версию VIP с массивным подлокотником на втором ряду, ионизатором, дисплеями и беспроводной зарядкой. Но даже без всего этого у Palisade есть серьезный шанс на успех.

Особый случай

Этот тот редкий в наши дни случай, когда автомобиль стоит дешевле, чем по идее должен. Цены начинаются от 3 199 000 за дизельный вариант, бензиновый на 50 тыс. рублей дороже. Уже в базовой Palisade семиместный салон отделан комбинацией искусственной и натуральной кожи, есть мультимедийная система и трехзонный климат-контроль. Потолок — версия Cosmos с отделкой сидений кожей Nappa и потолка искусственной замшей. Такой автомобиль с дизелем обойдется минимум в 3 799 000. Бензин — плюс 50 тыс., «капитанские» сиденья второго ряда — еще 30 тыс.

Палисад земных наслаждений_4 Версию Cosmos отличает специальный шильдик на стойке Фото: Hyundai

Конкурентов у Palisade минимум. За схожую сумму можно купить Mazda CX-9 или рамный Kia Mohave. Первая предлагается только с бензиновым вариантом и по жесткости подвески может поспорить с «Палисейдом». Второй, наоборот, проигрывает в управляемости, но оснащается мощным дизелем и предлагает больше места на заднем ряду, чем новый кроссовер Hyundai. В тот же ценовой диапазон помещается и Toyota Land Cruiser Prado, но это будет автомобиль в очень простой комплектации и пятиместный.

Chevrolet Traverse стартует с отметки 3,7 млн рублей. Дороже «Палисэйда» Honda Pilot и Infiniti QX60, но эти двое — уходящая натура. VW Teramont и Nissan Pathfinder до России пока не добрались.