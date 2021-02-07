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Его воробейшество: как едет новый флагман британского автопрома

Тест-драйв Bentley Flying Spur
Фото: Борис Ульзибат
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Его воробейшество: как едет новый флагман британского автопрома
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2021-01-28 01:02:52
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Bentley Flying Spur — одновременно один из самых быстрых и роскошных автомобилей марки. Не противоречат ли эти качества друг другу, как себя чувствует британец на зимней дороге и стоит ли он 19 млн, разбирались «Известия».

Британский космос

На огромном капоте Bentley Flying Spur впору делать съемку очередного эпизода «Звездных войн». Вот при нажатии на кнопку брелока под толщей снега открывается потайной люк, и из него поднимается блестящий, с крылышками шильдик, похожий на космолет очередного охотника за головами. Ждешь, что он плавно взмоет под соответствующее музыкальное сопровождение.

Его воробейшество
бентли

Седан нового поколения стал на 21 мм длиннее, на 2 мм шире и на 4 мм ниже. Габариты машины 5316×1978×1484. Колесная база выросла на 129 мм, до 3194 мм

Фото: Борис Ульзибат
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В этом автомобиле собраны совершенно космические для британской марки технологии, но внешне и не скажешь, что он построен на одной платформе похожей на ракету Porsche Panamera. Трехкамерная пневмоподвеска, адаптивные амортизаторы, электрическая система подавления кренов. И полноуправляемое шасси, позволяющее здоровенному седану демонстрировать чудеса маневренности.

Сменил костюм

Спереди Flying Spur старательно пучит круглые фары, надувает щеки и скалит тонкие хромированные прутья решетки радиатора. Вылитый Mulsanne. Изгибы кормы — как у предыдущей «Шпоры», только изящнее. Этот автомобиль вообще кажется каким-то легковесным и тонкокостным для своих размеров и происхождения. Острые ребра, подтянутые бока. Это по-прежнему настоящий англичанин, но сменивший толстенный твид на приталенный костюм из тонкой шерсти.

Bentley-109
Светодиодные фары — произведение искусства
Фото: Борис Ульзибат
Bentley-107
Крылья фигурки подсвечиваются
Фото: Борис Ульзибат
Bentley-120
Задние фонари в форме буквы B
Фото: Борис Ульзибат
Bentley-113
Такой шильдик указывает на машину ограниченной серии First Edition
Фото: Борис Ульзибат
Bentley-64
Диаметр дисков 21 дюйм, в качестве опции предлагаются 22-дюймовые. Диаметр передних тормозных дисков 420 мм, задних — 380 мм
Фото: Борис Ульзибат
Bentley-59
Объем багажника меньше, чем у предшественника: 420 против 475 л
Фото: Борис Ульзибат
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С одной стороны, эта легковесность оправданна — тот самый первый седан, положивший начало династии «Летящих шпор», сделали в конце 1950-х из изящного купе. По устоявшейся традиции, Flying Spur — прямой родственник двухдверного Continental GT. С другой стороны, после ухода величественного Mulsanne на пенсию «Шпора» стала флагманом. И как раз флагманской внушительности ей не хватает.

Дух и подсказки

В салоне сохранен дух Bentley, причем в прямом смысле: Flying Spur пахнет дорогим автомобилем. И ощущается так же. Металлические с тонкой насечкой крутилки приятно холодят пальцы, и этот холод пока остается признаком люксового автомобиля.

Идеально подогнанным деревянным панелям не хватает визуальной толщины, как в классических «Бентли», чтобы приборы прятались в глубоких колодцах. В изгибе передней панели, в плавном сопряжении ее с дверными панелями, чудится что-то чужеродное — то ли Porsche, то ли Audi.

Его воробейшество
бентли

Снаряженная масса — 2437 кг, развесовка между передней и задней осями — 53,7:46,3

Фото: Борис Ульзибат
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Круглые воздуховоды со старомодными вытяжными ручками сохранены только по бокам. Центральные дефлекторы теперь продолговатой формы и как бы обрамляют стрелочные часы.

Оцифровка ретро

Новомодные штуковины вроде цифровой приборной панели встроены здесь вполне гармонично — во всяком случае нарисованные в стиле ретро приборы поддерживают соответствующее настроение.

Большой мультимедийный экран выезжает из-под панели, приличествующей фамильному секретеру, когда запускаешь мотор. Эту головоломку можно повернуть третьей гранью — тогда из недр торпедо появятся настоящие приборы: термометр, компас и хронометр. Красивые, но, по сути, бесполезные. И кстати, как включить отсчет секунд, я так и не разобрался.

Bentley-73
Интерьер сочетает классику и современность
Фото: Борис Ульзибат
Bentley-348
У водительского кресла множество регулировок, память и функция массажа
Фото: Борис Ульзибат
Bentley-127
Мультимедийный экран можно заменить панелью с тремя антеннами
Фото: Борис Ульзибат
Bentley-36
Колесиками можно регулировать не только температуру, но и интенсивность обдува
Фото: Борис Ульзибат
Bentley-27
Приборная панель полностью цифровая
Фото: Борис Ульзибат
Bentley-45
Задний диван условно трехместный, но крайние сиденья регилируются индивидуально. Есть и строго двухместный вариант второго ряда
Фото: Борис Ульзибат
Bentley-78
Сенсорный «планшет» обеспечивает задним пассажирам доступ к множеству функций
Фото: Борис Ульзибат

Мультимедийную систему можно и не прятать. Для предыдущей «Шпоры» она была болезненным минусом — медлительность, корявая графика, плохие карты. Теперь не хуже современных гаджетов. При этом управлять климатом все равно приятнее с помощью аналогового пульта — изысканная тактильность.

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Забавно, но процесс управления шильдиком дан в меню в старомодно-романтических терминах — reveal и conceal. Что-то вроде «явить» и «сокрыть». Представьте подобные надписи в меню Aurus, например, с «ятями».

Двуличный

Двойственность — наверное, главная черта характера нового Flying Spur — недаром за помпезной хромированной решеткой прячется мелкая сетка, характерная для спорткара. Его владелец, наверное, часто будет подкидывать монетку, чтобы выбрать, кто он сегодня: водитель и пассажир. Обе роли здесь главные.

Рассказывают, что владельцы Mulsanne настоятельно просили сдвинуть люк в крыше к заднему ряду: чтобы смотреть, как проплывают в небе принадлежащие им здания. У Flying Spur люка два, что демонстрирует равноправие в стиле Bentley. Водительское кресло предлагает те же варианты массажа, что и сзади.

Его воробейшество
бентли

По умолчанию автомобиль заднеприводный, передняя ось подключается многодисковой муфтой

Фото: Борис Ульзибат

Пассажир при помощи отдельного тачскрина может поднять или опустить шильдик, управлять шторками на окнах и задавать пункт назначения в навигации. При этом за рулем этот автомобиль не ощущается как драйверский, а на заднем ряду для представительской машины хотелось бы больше простора.

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«Шпора» на льду

Flying Spur — очень мощный и быстрый автомобиль — до «сотни» он разгоняется всего за 3,8 секунды, а максимальная скорость вообще заявлена на отметке 333 км/ч. Это очень быстрый и одновременно мягкий и тихий автомобиль и остается таковым в любом из выбранных режимов. Даже сочный звук мотора как-то приглушен. Скорость отслеживаешь скорее по спидометру, чем по ощущениям.

Впрочем, спортрежим преподнес сюрприз — момент, который передается на переднюю ось ограничен, поэтому большой седан с тяжелым мотором внезапно едет боком. Азарт? После того как поймал громадную машину, обещаешь себе больше так не делать. В других режимах вперед передается больше тяги, но всё равно по свежевыпавшему снегу Flying Spur нет-нет да и поедет мимо поворота.

Его воробейшество
бентли
Фото: Борис Ульзибат
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Несмотря на обилие легких сплавов в конструкции, это автомобиль массой под 2,5 т. Ни мощные тормоза, ни современные фрикционные шины, ни продвинутая электроника не могут отменить законы физики.

И все-таки специальный Bentley-режим здесь оптимален — золотая середина между скоростью и комфортом. Экорежима, кстати, здесь нет, да и он был бы неуместен. Шестилитровый W12 даже в паре с новомодным «роботом» о двух сцеплениях охотно потребляет высокосортный бензин.

Слово не воробей

Знаете, как называют «Бентли» в народе? Воробей. Потому что буква В и крылышки, о чем корреспонденту «Известий» поведал радостный мойщик. Что это, как не народная любовь? Его воробейшество, флагман Flying Spur демократичнее, чем чопорный Rolls-Royce. Он говорит на понятном массам языке: в нем есть всё, что нужно человеку, чтобы подчеркнуть личный успех и исключительность. Множество опций, цветов кузова и салона, легко и непринужденно взвинчивающих ценник до 19 млн рублей. И редкий в век электромобилей 12-цилиндровый мотор.

Его воробейшество
бентли

Мотор W12 с двумя турбокомпрессорами развивает 635 л.с. и 900 Нм. Он работает в паре с 8-ступенчатым «роботом». Заявленный средний расход: 14,8 л на 100 км

Фото: Борис Ульзибат
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Нужно больше «британского» — есть обивка из твида. Нужно больше драйва — есть более легкая версия с мотором V8. Больше спорта? Есть Continental GT. Больше универсальности? Bentayga. Хотите припасть к корням — для вас возобновили выпуск легендарного Blower. Новодел, но идентичный натуральной машине 30-х годов прошлого века.

Оставьте снобам и коллекционерам горевать по плохо продававшемуся «Мульсану» и тому самому аутентичному мотору. Вспомните, что случилось с британским автопроизводителем Bristol, который ориентировался на немногочисленный клуб британских джентльменов. Теперь эту марку если и вспоминают, то благодаря репортажам из ее заброшенного завода.

Редакция благодарит Конный парк «Русь» за помощь в организации съемок.

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