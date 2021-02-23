Украинский политолог назвал причины резкой смены курса Зеленского

Украинский политолог Андрей Золоторев озвучил причины резкой смены курса президента Украины Владимира Зеленского, который решил ввести санкций против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе в отношении главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

По мнению политолога, украинского лидера могли напугать слухи о возможном начале «тарифного Майдана», а также значительное падение рейтинга партии «Слуга народа».

Вместе с этим, Золоторев не исключил, что «смелость» Зеленского, скорее всего, связана с получением «определенных гарантий от Запада».

«Для Запада, а точнее для США, такое развитие событий выгодно, ведь это — часть давления на Россию. Вашингтон увидел, что к санкциям Россия прекрасно адаптировалась, а в Европе задумались о смягчении санкционного давления на РФ, вот и решил взбодрить всех, вернув ситуацию к состоянию 2014-2015 годов, когда на Западе существовал консенсус относительно России», — отметил эксперт в статье для «Главреда», опубликованной 23 февраля.

Он добавил, что своими действиями Зеленский нарушил порядок, сложившийся при бывшем президенте Петре Порошенко, когда на фоне агрессивных высказываний Киева в адрес Москвы он продолжала вести бизнес с российской стороной «по расписанию».

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Сообщалось, что среди них — Медведчук и его жена телеведущая Оксана Марченко. Действие санкций продлится три года.

Зеленский ввел в действие решение СНБО на следующий день.

Сам Медведчук, комментируя введенные против него санкции, заявил, что ограничения являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда. Он подчеркнул, что, несмотря на это, он не планирует покидать страну.

В начале февраля украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского в связи с блокировкой им ряда украинских телеканалов. Свое решение по отношению к каналам Зеленский объяснил тем, что Киев борется с «пропагандой».