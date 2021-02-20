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Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука

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Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 20 февраля, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц.

Сообщалось, что среди них — глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена телеведущая Оксана Марченко.

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«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры — санкции», — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса украинского лидера.

Список лиц, в отношении которых вводятся санкции, приводится в дополнении к документу.

Решение о санкциях СНБО принял накануне. Их действие продлится три года. Как уточнялось, основанием для введения ограничений послужило обвинение в финансировании терроризма (ст. 258-5 УК Украины).

Сам Медведчук, комментируя введенные против него санкции, заявил, что ограничения являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда. Он подчеркнул, что, несмотря на это, он не планирует покидать страну.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 февраля заявил, что Москва обеспокоена введением Киевом санкций против Медведчука. По словам представителя Кремля, на Украине набирает силу «реакционная тенденция».

В начале февраля партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского в связи с блокировкой им ряда украинских телеканалов.

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