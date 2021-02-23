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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

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Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, почтив память павших воинов во вторник, 23 февраля.

Российский лидер традиционно приезжает в Александровский сад в День защитника Отечества.

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Во время памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой-триколором и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». Путин подошел к венку, поправил ленту и постоял некоторое время, отдавая дань памяти погибшим защитникам Родины.

Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, перенесли из братской могилы в районе Зеленограда и в торжественной обстановке перезахоронили в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь открыли мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь.

Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата, «Пост номер 1», установили в 1997 году. В 2009 году памятнику присвоили статус Общенационального мемориала воинской славы.

Ранее во вторник президент поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. В обращении он отметил боеспособность Вооруженных сил, поблагодарив военнослужащих за достойное исполнение своего долга.

Особую благодарность российский лидер выразил ветеранам, назвав их «великим поколением, научившим нас, их потомков, побеждать и не сдаваться».

Глава Минобороны Сергей Шойгу также поздравил ветеранов и действующих военных с Днем защитника Отечества. По его словам, праздник является олицетворением героических страниц ратной летописи России.

Также российские космонавты, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, поздравили россиян с этим праздником.

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