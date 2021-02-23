В России зарегистрировали 11 823 случая COVID-19 за сутки

В России за минувшие сутки выявили 11 823 новых случая коронавирусной инфекции, это минимум с 8 октября 2020 года. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием.

Наибольшее число новых пациентов было зафиксировано в Москве (1198), Санкт-Петербурге (913) и Московской области (732).

За сутки зафиксировано 417 летальных исходов, полностью выздоровели 12 956 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 189 153 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 047 летальных исходов, выздоровели 3 739 344 человека.

Ранее, в феврале, вице-премьер России Татьяна Голикова отмечала, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в стране до формирования у населения коллективного иммунитета. Также она отмечала, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

К настоящему времени иммунитет к инфекции приобрели от 20 до 70% населения России, доля варьируется в зависимости от региона. Этому во многом поспособствовала начавшаяся 18 января масштабная вакцинация. Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V». Ее итоговая эффективность составила 91,6%, согласно публикации медицинского журнала The Lancet.

Позже был зарегистрирован второй препарат — вакцина центра «Вектор». В феврале же премьер-министр страны Михаил Мишустин объявил, что в РФ зарегистрирована третья вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова. Первые 120 тыс. доз препарата «КовиВак» запустят в гражданский оборот уже в середине марта.

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