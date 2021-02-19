Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Спортсмены из России выступят на Олимпийских играх в Токио под аббревиатурой ОКР
Мир
РФ поприветствовала возвращение США в Парижское соглашение по климату
Общество
В Подмосковье врачи спасли пациентку со стопроцентным поражением легких
Мир
В Германии коту запретили баллотироваться в мэры города Деммин
Общество
Несколько сотрудников посольства Чили в Москве привились «Спутником V»
Спорт
Дацик пригрозил Емельяненко устроить бой «вне рамок спорта»
Спорт
ФК «Тамбов» примет участие в матче Кубка России против «Локомотива»
Общество
Синоптик предупредил россиян о холодной погоде в марте
Мир
Посол США в РФ Салливан заявил о намерении ждать вакцину от Госдепа
Сюжет:

Инфекционист назвал долю россиян с иммунитетом к COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

От 20 до 70% населения России уже имеют антитела к коронавирусной инфекции, доля варьируется в зависимости от региона. Такие данные предоставил в пятницу, 19 февраля, врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Россия 24».

Легким продвижением: «Спутник Лайт» поможет сократить смертность от ковида
Эксперты считают, что новый вариант вакцины подойдет в том числе и детям

«То есть по факту от 20 до 70% населения в зависимости от региона уже имеют иммунитет к коронавирусной инфекции, но, повторяю, этого недостаточно, чтобы контролировать эпидпроцесс», — сказал эксперт.

Он уточнил, что в эту статистику включены только установленные случаи коронавируса.

По словам Тимакова, мутации вируса в сторону более легкой передачи представляют серьезную угрозу для людей, которые не переболели и не прошли вакцинацию.

В начале февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в стране до формирования у населения коллективного иммунитета. Также она отмечала, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021