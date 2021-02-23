Правящая партия Грузии поблагодарила МВД за «образцовое задержание» Мелии

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на брифинге во вторник, 23 февраля, поблагодарил главу МВД Вахтанга Гомелаури за «образцовую операцию» по задержанию лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора (Ники) Мелии.

«Благодарю главу МВД Вахтанга Гомелаури и каждого сотрудника полиции за довольно трудную образцовую операцию, проведенную без какого-либо превышения служебных полномочий, чтобы обеспечить соблюдение закона», — цитирует его Netgazeti ge.

Кобахидзе подчеркнул, что реагирование на действия радикалов, обеспечение соблюдения закона и поддержание демократического конституционного порядка — «единственный способ обеспечить прекращение поляризации в грузинской политике и развитие демократических процессов в правильном направлении».

Председателя партии Михаила Саакашвили Мелию задержали ранее в этот же день. На прошлой неделе суд по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года санкционировал арест оппозиционера. Во время спецоперации полиция применила перцовый газ в здании офиса партии.

Активисты пытались помешать аресту Мелии, забаррикадировав двери и окна кабинета политика. Всего в рамках спецоперации полиция задержала более десяти человек. При этом грузинская оппозиция уже анонсировала протестные акции после задержания Мелии.

22 февраля парламент Грузии утвердил состав нового правительства во главе с членом правящей партии «Грузинская мечта», премьер-министром Ираклием Гарибашвили и его правительственную программу.

Прежний премьер-министр Георгий Гахария на прошлой неделе объявил о своей отставке из-за разногласий с членами команды по вопросу Мелии, которого суд постановил арестовать из-за неуплаты залога.

19 февраля правоохранители Грузии задержали 10 человек, которые пытались устроить палаточный лагерь в Тбилиси у здания парламента в знак протеста против попытки ареста Мелии.

Мелию обвиняли в организации и руководстве беспорядками и антироссийскими акциями летом 2019 года. Он был арестован, но по решению суда выпущен под залог, также Мелия должен был носить электронный браслет.

После выборов в парламент в прошлом году Мелия снова стал депутатом по партийному списку от «Единого национального движения». На одном из митингов, когда оппозиционеры требовали провести повторные выборы, в знак протеста он бросил электронный браслет в толпу митингующих.