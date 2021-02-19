Полиция Грузии задержала поставивших палатки у парламента протестующих

Правоохранители Грузии задержали 10 человек, которые пытались устроить палаточный лагерь в Тбилиси у здания парламента в знак протеста против попытки ареста депутата, председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора (Ники) Мелии. Об этом в пятницу, 19 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

«На данный момент задержаны 10 человек в административном порядке по ст. 173, что подразумевает неподчинение полиции», — сообщил собеседник агентства.

Акция протеста сторонников «Единого национального движения» перед зданием парламента началась в пятницу днем. Несколько десятков гражданских активистов попытались разбить палатки, однако полицейские воспрепятствовали им. В результате завязалась потасовка, и стражам порядка пришлось задержать 10 человек.

По словам представителя МВД, в настоящий момент ситуация у здания парламента стабильная, однако митингующие не покидают своих позиций.

Накануне суд удовлетворил ходатайство прокуратуры изменить на арест меру пресечения Мелии, который 16 февраля был лишен депутатской неприкосновенности. Прокуратура после этого обратилась в суд с ходатайством избрать ему арест в виде меры пресечения за отказ платить ранее залог 40 тыс. лари (свыше $12 тыс.).

18 февраля правоохранители предприняли попытку арестовать Мелию в офисе партии. Находящиеся в помещении сторонники депутата помешали стражам порядка. После попытки ареста Мелии премьер-министр Георгий Гахария заявил о своей отставке из-за напряженности и поляризации во властном аппарате. МВД было вынуждено временно отложить вопрос ареста оппозиционера.

Мелию обвиняли в организации и руководстве беспорядками и антироссийскими акциями летом 2019 года. Он был арестован, но по решению суда выпущен под залог, также Мелия должен был носить электронный браслет.

После выборов в парламент в прошлом году Мелия снова стал депутатом по партийному списку от «Единого национального движения». На одном из митингов, когда оппозиционеры требовали провести повторные выборы, в знак протеста он бросил электронный браслет в толпу митингующих.