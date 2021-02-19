Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Облако пыли из Сахары начало движение в сторону Санкт-Петербурга
Общество
Синоптики пообещали потепление перед праздниками в Москве
Мир
Спецпредставитель Путина оценил возвращение США в Парижское соглашение по климату
Общество
Салют состоится в Москве 23 февраля в честь Дня защитника Отечества
Мир
Сотрудники посольства Киргизии в Москве привились вакциной «Спутник V»
Мир
Лавров назвал вопрос «Северного потока – 2» закрытым для «уважающих закон» людей
Политика
Путин обсудил с Мадуро вопросы стратегического партнерства
Мир
Иран заявил о намерении построить собственный пассажирский самолет
Мир
Минздрав Польши заявил о наступлении третьей волны COVID-19 в стране

Полиция Грузии задержала поставивших палатки у парламента протестующих

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранители Грузии задержали 10 человек, которые пытались устроить палаточный лагерь в Тбилиси у здания парламента в знак протеста против попытки ареста депутата, председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора (Ники) Мелии. Об этом в пятницу, 19 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Премьерный отказ: почему глава правительства Грузии ушел в отставку
Эксперты предрекают стране досрочные парламентские выборы

«На данный момент задержаны 10 человек в административном порядке по ст. 173, что подразумевает неподчинение полиции», — сообщил собеседник агентства.

Акция протеста сторонников «Единого национального движения» перед зданием парламента началась в пятницу днем. Несколько десятков гражданских активистов попытались разбить палатки, однако полицейские воспрепятствовали им. В результате завязалась потасовка, и стражам порядка пришлось задержать 10 человек.

По словам представителя МВД, в настоящий момент ситуация у здания парламента стабильная, однако митингующие не покидают своих позиций.

Накануне суд удовлетворил ходатайство прокуратуры изменить на арест меру пресечения Мелии, который 16 февраля был лишен депутатской неприкосновенности. Прокуратура после этого обратилась в суд с ходатайством избрать ему арест в виде меры пресечения за отказ платить ранее залог 40 тыс. лари (свыше $12 тыс.).

18 февраля правоохранители предприняли попытку арестовать Мелию в офисе партии. Находящиеся в помещении сторонники депутата помешали стражам порядка. После попытки ареста Мелии премьер-министр Георгий Гахария заявил о своей отставке из-за напряженности и поляризации во властном аппарате. МВД было вынуждено временно отложить вопрос ареста оппозиционера.

Мелию обвиняли в организации и руководстве беспорядками и антироссийскими акциями летом 2019 года. Он был арестован, но по решению суда выпущен под залог, также Мелия должен был носить электронный браслет.

После выборов в парламент в прошлом году Мелия снова стал депутатом по партийному списку от «Единого национального движения». На одном из митингов, когда оппозиционеры требовали провести повторные выборы, в знак протеста он бросил электронный браслет в толпу митингующих.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021