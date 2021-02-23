Грузинская оппозиция анонсировала акции протеста после задержания Мелии

Грузинская оппозиция после задержания председателя партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Никанора (Ники) Мелии готовится проводить протестные акции. Об этом сообщил журналистам во вторник, 23 февраля, оппозиционер Гига Бокерия.

«Начнутся акции протеста, и они продлятся до тех пор, пока мы не достигнем результата — новых выборов», — цитирует его «РИА Новости».

В свою очередь одна из лидеров оппозиционной партии Хатия Деканоидзе также заявила журналистам, что сторонники Мелии намерены продолжить борьбу против «режима». Она также выразила надежду на то, что «эта власть скоро падет».

Отмечается, что оппозиция готовится провести массовую акцию у здания Госканцелярии Грузии в ближайшие часы.

Мелию задержали ранее во вторник. На прошлой неделе суд по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года санкционировал арест оппозиционера.

Активисты пытались помешать аресту Мелии, забаррикадировав двери и окна кабинета политика. Всего в рамках спецоперации полиция задержали более десяти человек.

По данным местных СМИ, сейчас ситуация у офиса партии относительно спокойная, подразделения полиции покидают территорию, где была проведена операция. При этом десятки сторонников оппозиции до сих пор находятся перед офисом.

22 февраля парламент Грузии утвердил состав нового правительства во главе с членом правящей партии «Грузинская мечта», премьер-министром Ираклием Гарибашвили и его правительственную программу.

Прежний премьер-министр Георгий Гахария на прошлой неделе сообщил, что уходит в отставку из-за разногласий с членами команды по вопросу оппозиционера, председателя «Единого национального движения» Ники Мелии, которого суд постановил арестовать из-за неуплаты залога.

19 февраля правоохранители Грузии задержали 10 человек, которые пытались устроить палаточный лагерь в Тбилиси у здания парламента в знак протеста против попытки ареста Мелии.

Накануне суд удовлетворил ходатайство прокуратуры изменить на арест меру пресечения Мелии, который 16 февраля был лишен депутатской неприкосновенности. Прокуратура после этого обратилась в суд с ходатайством избрать ему арест в виде меры пресечения за отказ платить ранее залог 40 тыс. лари (свыше $12 тыс.).

18 февраля правоохранители предприняли попытку арестовать Мелию в офисе партии. Находящиеся в помещении сторонники депутата помешали стражам порядка.

Мелию обвиняли в организации и руководстве беспорядками и антироссийскими акциями летом 2019 года. Он был арестован, но по решению суда выпущен под залог, также Мелия должен был носить электронный браслет.

После выборов в парламент в прошлом году Мелия снова стал депутатом по партийному списку от «Единого национального движения». На одном из митингов, когда оппозиционеры требовали провести повторные выборы, в знак протеста он бросил электронный браслет в толпу митингующих.