В Грузии полиция прибыла к офису оппозиционера Ники Мелии для его ареста

Сотрудники МВД Грузии, во вторник, 23 февраля, прибыли к офису «Единого национального движения», чтобы задержать лидера этой оппозиционной партии Никанора (Ники) Мелии. На прошлой неделе суд по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года санкционировал его арест. Об этом сообщается в распространенном заявлении министерства.

«Обществу известно решение судьи Тбилисского городского суда Нино Чахнашвили от 17 февраля о применении меры в виде заключения под стражу в отношении Никанора Мелии, исполнение которого поручено МВД. Сотрудники МВД призывают собравшихся граждан не мешать процессу», — приводит текст документа ТАСС.

Мелия на данный момент вместе со своими сторонниками и другими лидерами оппозиции находится в офисе и, по его словам, не собирается сдаваться полиции. Активисты забаррикадировали двери и окна кабинета политика. Между тем, полицейские дали Мелии «разумный срок», чтобы самостоятельно сдаться полиции. Офис полностью окружен правоохранителями, перекрыты улицы, ведущие к зданию партии.

22 февраля Парламент Грузии утвердил состав нового правительства во главе с членом правящей партии «Грузинская мечта», премьер-министром Ираклием Гарибашвили и его правительственную программу.

Прежний премьер-министр Георгий Гахария на прошлой неделе сообщил, что уходит в отставку из-за разногласий с членами команды по вопросу оппозиционера, председателя «Единого национального движения» Ники Мелии, которого суд постановил арестовать из-за неуплаты залога.

19 февраля правоохранители Грузии задержали 10 человек, которые пытались устроить палаточный лагерь в Тбилиси у здания парламента в знак протеста против попытки ареста депутата, председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии.

Накануне суд удовлетворил ходатайство прокуратуры изменить на арест меру пресечения Мелии, который 16 февраля был лишен депутатской неприкосновенности. Прокуратура после этого обратилась в суд с ходатайством избрать ему арест в виде меры пресечения за отказ платить ранее залог 40 тыс. лари (свыше $12 тыс.).

18 февраля правоохранители предприняли попытку арестовать Мелию в офисе партии. Находящиеся в помещении сторонники депутата помешали стражам порядка.

Мелию обвиняли в организации и руководстве беспорядками и антироссийскими акциями летом 2019 года. Он был арестован, но по решению суда выпущен под залог, также Мелия должен был носить электронный браслет.

После выборов в парламент в прошлом году Мелия снова стал депутатом по партийному списку от «Единого национального движения». На одном из митингов, когда оппозиционеры требовали провести повторные выборы, в знак протеста он бросил электронный браслет в толпу митингующих.