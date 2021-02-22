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Грузинский парламент утвердил новое правительство во главе с Гарибашвили

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Парламент Грузии утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и его правительственную программу. Голосование транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.

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«89 за, два — против. Парламент Грузии выразил доверие», — заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Для выражения доверия необходимо 75 голосов.

Гарибашвили уже возглавлял правительство в 2013–2015 годах.

Состав грузинского правительства обновлен двумя министрами — министром инфраструктуры вместо Майи Цкитишвили стал Ираклий Карселадзе, а министерство обороны, которое до недавних пор возглавлял Гарибашвили, возглавит его заместитель Джуаншер Бурчуладзе.

18 февраля Гарибашвили заявил, что в случае вступления в должность намерен в короткие сроки навести порядок в стране.

Прежний премьер-министр Георгий Гахария на прошлой неделе сообщил, что уходит в отставку из-за разногласий с членами команды по вопросу оппозиционера, председателя «Единого национального движения» Ники Мелии, которого суд постановил арестовать из-за неуплаты залога.

Гахария сообщил, что принял соответствующее решение для деэскалации ситуации в стране.

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