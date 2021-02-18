Грузинский премьер заявил об отставке из-за разногласий с командой

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил об отставке из-за разногласий с командой. Об этом он сообщил на брифинге 18 февраля.

«К сожалению, из-за того, что я не смог договорится с командой по данной теме, я принял решение оставить занимаемую должность», — передает слова Гахарии «РИА Новости».

Ранее, 12 февраля, он опровергал слухи об уходе с поста премьер-министра, сообщал «Интерфакс». Тогда он сказал, что этот вопрос уже перешел в юмористическую плоскость и все это — «спекуляции и слухи».

Премьер подчеркивал, что в Грузии очень много нерешенных проблем, а оппозиционные партии не хотят участвовать в политической жизни и распространяют слухи о его отставке.

Отмечается, что разногласия Гахарии связаны с вопросом ареста оппозиционера, председателя «Единого национального движения» Ники Мелии.

Тбилисский городской суд накануне удовлетворил ходатайство прокуратуры изменить меру пресечения на арест председателя партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Мелии, которого 16 февраля лишили депутатской неприкосновенности. После этого прокуратура обратилась в суд с ходатайством избрать ему арест в виде меры пресечения за отказ платить избранный ранее залог в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.).

Мелия обвинялся в организации и руководстве беспорядками и антироссийскими акциями в июне 2019 года. Мелию арестовали, но по решению Тбилисского городского суда выпустили под залог в размере 30 тыс. лари (более $9 тыс.), обязав носить электронный браслет.

После парламентских выборов в 2020 году Мелия вновь стал депутатом по партийному списку от «Единого национального движения». На одном из митингов, когда оппозиционеры требовали проведения повторных парламентских выборов, назвав прошедшие сфальсифицированными, Мелия бросил браслет в толпу митингующих в знак протеста.