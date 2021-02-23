Лидер леворадикалов в видеообращении угрожал жизни президента Колумбии

Один из лидеров бывшей леворадикальной группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК) Сеуксис Паусиас Эрнандес Соларте, более известный под псевдонимом Хесус Сантрич, в своем видеообращении угрожал президенту страны Ивану Дуке. Запись опубликовал в понедельник, 22 февраля, на своей странице в Twitter телеканал NTN24.

«Memento mori (помни о смерти. — лат. яз.), Дуке», — заявил Сантрич.

По информации телеканала, видео было снято 13 февраля на территории Венесуэлы.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах. За это время его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов стали беженцами. 24 ноября 2016 года в Гаване представители правительства Колумбии и РВСК подписали соглашение о прекращении конфликта. После разоружения боевиков под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе повстанческой организации была создана политическая партия. В 2018 году новым президентом Колумбии стал кандидат от правой партии «Демократический центр» Дуке. Сразу после объявления результатов голосования он заявил о необходимости внесения поправок в соглашение о мире с РВСК.

Ранее, 26 сентября 2020 года, стало известно о том, что двое иностранцев готовили покушение на президента Колумбии Ивана Дуке Маркеса.