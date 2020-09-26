В Колумбии узнали о готовящемся покушении на президента страны

Двое иностранцев готовили покушение на президента Колумбии Ивана Дуке Маркеса. Об этом 26 сентября со ссылкой на источник сообщила колумбийская радиостанция RCN.

«В настоящее время госорганы разрабатывают действия по защите президента и нейтрализации любых посягательств на его жизнь», — рассказал источник.

Уточняется, что покушение готовили «один человек русской национальности, а другой — израильской». Других подробностей происшествия не приводится. По данным радиостанции, военные и полиция приведены в состояние повышенной готовности.

Ранее, 2 июля, суд Колумбии вынес решение о приостановке деятельности группы американских военных на территории страны до получения одобрения со стороны сената.

Вердикт был вынесен административным судом столичного департамента Кундинамарка. Согласно ему, президент Иван Дуке Маркес обязан приостановить всю деятельность американских военных на территории Колумбии в течение следующих 48 часов. Помимо этого глава государства должен направить в сенат всю информацию, касающуюся прибытия, пребывания и деятельности военнослужащих США.