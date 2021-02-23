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Ветеран ВОВ представил свою новую книгу в Музее Победы

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В преддверии Дня Защитника Отечества ветеран Великой Отечественной войны Николай Петрович Козлов представил свою новую книгу «Война. Повесть командира полковой батареи» на ступенях «Рейхстага». Презентация труда прошла в Музее Победы в Москве, передает телеканал «Известия».

Ветеран с 1942 года участвовал в знаковых сражениях Великой Отечественной: в Курской битве, боях на Украине в штурме Берлина. Написание книги заняло два года.

В прошлом году Козлов заразился коронавирусом и победил недуг.

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