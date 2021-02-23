Окоченевшие: Европа замерзает без российского газа

Зимой России пришлось в срочном порядке наращивать поставки энергоресурсов замерзающим странам Европы и Турции. Только в январе 2021 года поставки российского газа в Германию выросли на 32,4%, Италию — на 221,5%, Турцию — на 20,8%, Францию — на 77,3%, Нидерланды — на 21,2%, Польшу — на 89,9%, пишет «Российская газета».

Отмечается, что этой зимой был установлен новый рекорд «Газпрома» по экспорту газа. Газопроводы «Северный поток» и «Ямал–Европа» загружены полностью, через Украину поставки тоже выросли.

Также в январе 2021 года на 21,9% выросли поставки российского угля в направлении портов северо-запада, в направлении портов юга — в 1,5 раза, в порты Дальнего Востока — на 21,1%. Но спрос всё равно выше, цены на уголь на азиатских и европейских рынках выросли почти вдвое — до $70–80 за тонну.

«Неслучайно первое в этом году заседание президиума правительственной комиссии по транспорту, проведенное первым вице-премьером Андреем Белоусовым, было посвящено вопросам вывоза угля на экспорт. Нам вид замерзающих радости не доставляет, можем помочь», — говорится в материале.

По данным журналистов, увеличить закупки российского угля в 40 раз решила Индия. Китай также не планирует отказываться от угля: за 2020 год мощность его угольных электростанций выросла на 29,8 ГВт, до 1095 ГВт — это в четыре раза больше, чем установленная мощность всех электростанций России. Эксперты прогнозируют рост поставок российского угля в Китай в десять раз.

При этом, как отмечают авторы статьи, в Европе, судя по всему, пока не собираются отказываться от курса на декарбонизацию. «Климат не климат, но закупки энергоресурсов у геополитических противников вызывают там глубокие «моральные страдания». Что ж, разве можно запретить человеку морозить уши назло соседу? Уголь, нефть и газ пригодятся и нам самим, и нашим азиатским партнерам», — отмечается в тексте.

Согласно опубликованным данным, в Германии 30 тыс. ветротурбин вместо выработки электричества перешли в режим собственного обогрева, а солнечные панели затерялись в снегу. Положение спасли угольные станции. В отличие от атомных энергоблоков, они еще не все закрыты, к тому же их быстро удалось загрузить на 100% расчетной мощности. В связи с этим эксперты общественного телеканала RBB (Берлин–Бранденбург) признали возможность в Германии энергетического коллапса, что вызвало бурную реакцию у экоактивистов.

Эксперты отмечают, что холодные зимы уже не редкость для жителей развитых стран Запада. Так, Ниагарский водопад замерзает примерно раз в три года, в Афинах периодически идет снег. В этом году также снегом засыпало жителей Стамбула и Мадрида, а от пришедших в Восточную Европу морозов замерзло Балтийское море. В Великобритании, Франции и Нидерландах обновлены десятилетние погодные минимумы, а в Японии холод и снегопады привели к большому количеству жертв — министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии сообщает о более чем 60 погибших в январе.

«В Японии власти призвали сограждан меньше пользоваться электроприборами и попросили прощения у 5,5 млн семей в северных префектурах, оставшихся вообще без электроснабжения. В Швеции, на которую молятся защитники климата всего мира, пришлось запустить… мазутные электрогенераторы, еще более вредные для природы, чем торжественно закрытые угольные станции. Гражданам власти посоветовали не пользоваться пылесосами: «Прежде чем убирать — подумайте. Электричество сейчас не только дорогое, но и грязное», — говорится в статье.

В Техасе температура опустилась до -17 градусов. Ледяной шторм вывел из строя половину ветрогенераторов, которые в обычное время производят в штате до четверти электроэнергии. Солнечные панели под снегом тоже отказались работать. Поскольку обогрев помещений в штате идет только от электричества, массовые отключения света заставили людей спасаться от холода в машинах.

«Крупные энергозатратные производства, включая добычу и переработку нефти, пришлось остановить: добыча нефти в США сократилась на 2 млн баррелей в сутки. Остановились майнинговые фермы, оставив без рекордной прибыли техасских майнеров. Из-за угрозы разморозки вакцин от коронавируса властям срочно и без очереди пришлось прививать заключенных в тюрьмах — хоть кто-то выиграл от морозов. К тому же заключенные не оплачивают счета за электричество, которое для прочих граждан подорожало за неделю в 35 раз (до 660 рублей за кВт·ч в рублевом эквиваленте) и подорожало бы еще больше, если бы оператор электросети Техаса не установил предельный порог в $9 тыс. за мВт·ч», — добавляется в тексте.