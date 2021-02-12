Поддадут газу: сможет ли Катар подмять под себя мировой рынок СПГ

Ближневосточный эмират Катар решил стать главнейшим поставщиком сжиженного природного газа. В том, насколько реальны планы эмирата и как это скажется на российской экономике, разбирались «Известия».

Государственная нефтяная компания Катара Quatar Petroleum объявила о планах в ближайшие годы увеличить поставки СПГ с текущих 77 млн т до 110 млн т к 2025 году и до 126 млн т — к 2027 году, то есть на 43%. Инвестиции в проект составят $29 млрд, из них чуть менее половины — на строительство новых мощностей. Запуск намечен на конец 2025 года.

Сейчас Катару и так принадлежит первенство на рынке СПГ — 26,5%. Но первенство не бесспорное: отрыв от ближайшего преследователя — Австралии — 0,5%. Третье и четвертое места занимают США (14,7%) и Россия (10%).

Места хватит всем

Рынок СПГ — очень молодой и эластичный, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. Она обращает внимание на тот факт, что реальная потребность в СПГ гораздо выше, чем пока могут покрыть страны-экспортеры . Отдельные предприятия еще не вышли на проектную мощность или вообще находятся в стадии строительства. Поэтому даже если Quatar Petroleum сможет реализовать свои планы, баланс может остаться прежним: конкуренты также наращивают мощности.

«Высокий потенциал у России. К сожалению, сейчас реализация проектов сильно затормозилась из-за экономии на капитальных инвестициях и новых стройках из-за пандемии. Хорошие начинания были у «Роснефти» и «Газпрома», но пока эти проекты — очень перспективные — остаются на бумаге. Впрочем, надежда на исполнение остается: СПГ — востребованный продукт. В этом плане пока хорошо «идет» НОВАТЭК: несмотря на торможение из-за событий 2020 года, проект «Арктик СПГ 2» мощностью около 20 млн т в год продолжает строиться. Запуск этих проектов изменил бы ситуацию на мировом рынке», — заключает эксперт.

Поддадут газу Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

« В последние годы мировой рынок СПГ достаточно активно развивается. Только за последние 6 лет производство выросло на 55%, с 244 млн до 378 млн т/год. На основе текущих инвестиционных проектов можно ожидать, что к 2025 году мировые мощности увеличатся еще на 20% », — подсчитал для «Известий» Марсель Салихов, директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ. По его словам, Россия является крупным игроком на этом рынке.

Эксперт обратил внимание, что даже пандемия и падение цен не смогли сократить экспорт СПГ из России — он вырос на 4,5%, до 30,2 млн т. Главные покупатели — страны Азии (Япония, Южная Корея, Китай), а также Бельгия и Франция. По мнению Салихова, рынок СПГ сохранит положительную динамику и в обозримом будущем.

Азия решает

В долгосрочной перспективе рынок продолжит расти со среднегодовым темпом в 4% и к 2030 году достигнет 527 млн т. Этот прогноз означает высокий потенциал рынка для участников, считает аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин.

«Решение Qatar Petroleum — значимое событие для глобального рынка СПГ, поскольку вводы такого масштаба происходят нечасто. С учетом дальнейших планов Катара по увеличению мощностей до 126 млн т его доля на глобальном рынке вырастет. Географическое положение обеспечивает Катару гибкость с точки зрения каналов поставок. Сегодня до 68% производимого СПГ направляется в страны Азии, а крупнейшими потребителями являются Китай и Индия, 27% — в Европу. Поскольку именно АТР станет основным драйвером роста мирового потребления СПГ, географическая структура поставок, вероятно, сохранится и в будущем».

« Перспективы России в таком контексте также привлекательны. Реализация заявленных проектов позволит нарастить производство с 28,7 млн т до более 110 млн т к 2030 году. Таким образом, России по силам войти в тройку крупнейших игроков», — резюмирует Тимонин.

Поддадут газу Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Катар давно является крупнейшим производителем СПГ, однако Австралия уже почти догнала ближневосточный эмират, добавляет Марсель Салихов из НИУ ВШЭ.

«Катар долгое время придерживался пассивной стратегии и не инвестировал в расширение производства. Последние 10 лет мощности Катара по производству СПГ остаются на уровне 77–78 млн т в год, несмотря на то что запасы газа (месторождение Северный Парс) позволяют увеличить добычу газа и производство СПГ », — рассказал эксперт.

Экологичные виды топлива — драйвер развития рынка

Очевиден тренд на экологию: происходит постепенное замещение угля, который является наиболее «грязным» видом топлива, отмечает аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева.

«Несмотря на сокращение потребления в 2020 году на 4% из-за пандемии коронавируса, газовый рынок оказался более устойчив к внешним шокам по сравнению с нефтяным. Ожидается, что уже в текущем году потребление газа в мире вернется к докризисным уровням. Запрос на экологичные виды топлива будет диктовать рост востребованности СПГ», — говорит эксперт.

Поддадут газу Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox