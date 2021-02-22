Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь белорусской экономике в ходе встречи 22 февраля в Сочи, передает телеканал «Известия».

«Я, конечно, очень благодарен вам за ту поддержку, которую вы оказываете экономике Белоруссии. Должен вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер», — сказал он Путину.

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