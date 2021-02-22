Зеленский подтвердил неисполнение Украиной требований МВФ

Украина не выполнила ряд требований Международного валютного фонда (МВФ) для получения очередного транша, но рассчитывает на получение средств фонда до конца года. Об этом в понедельник, 22 февраля, заявил украинский президент Владимир Зеленский на форуме «Украина 30. Инфраструктура».

По его словам, есть несколько причин невыполнения условий МВФ. «Например, по юридическому направлению — закон о Высшем совете правосудия. Их [МВФ] кормили много лет, что будет такой закон. А мы теперь очень быстро должны какие-то вещи делать. Это непросто», — отметил украинский лидер в ходе трансляции в YouTube.

По словам президента Украины, у него есть ряд вопросов по требованиям МВФ по закону о Высшем совете правосудия. «Мы должны создать законопроект, который потом Конституционный суд признает соответствующим Конституции», — объяснил он.

Однако Киев рассчитывает на транш фонда. По мнению Зеленского, Киев получит средства до конца 2021 года.

Миссия МВФ в декабре 2020 года начала свою работу по пересмотру программы stand-by. Национальный банк Украины отмечал прогресс в переговорах.

13 февраля стало известно, что миссия закончила работу на Украине без результата, отметив, что для завершения первого пересмотра программы необходим больший прогресс. 6 января сообщалось, что Украина должна вернуть МВФ около $1,7 млрд долгов. В 2022 году, согласно графику, она должна заплатить фонду еще $2,4 млрд.

В июне 2020 года совет управляющих МВФ утвердил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом $5 млрд. Страна уже получила первый транш $2,1 млрд. Согласно меморандуму, ожидалось, что после выделения этих денег и утверждения программы должны последовать перечисления оставшейся суммы в четыре приема, примерно по $700 млн, два из них предполагались в июне и сентябре, оставшиеся — по результатам двух обзоров в 2021 году.