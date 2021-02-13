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В МВФ заявили о безрезультатной работе миссии на Украине

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) закончила работу на Украине без результата, отметив, что для завершения первого пересмотра программы необходим больший прогресс. Об этом говорится в заявлении постпреда МВФ в стране Йосты Люнгмана.

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В декабре 2020 года миссия МВФ начала работу по пересмотру программы stand-by. Национальный банк Украины отмечал прогресс в переговорах с миссией МВФ, высоко оценивал шансы по ее пересмотру. 28 января министр финансов страны Сергей Марченко заявил, что работа миссии МВФ на Украине продлена на 7-10 дней.

«Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс на пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться», – приводит слова Люнгмана украинское издание «НВ Бизнес».

Отмечается, что дискуссии были направлены на усиление управления Нацбанком; мероприятия по уменьшению фискального дефицита в среднесрочной перспективе; улучшение законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления; законодательные инициативы по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства. Кроме того, в переговорах были затронуты мероприятия в секторе энергетики.

27 января сообщалось, что совокупный госдолг Украины в 2020 году увеличился на 6,98% в долларовом эквиваленте и составил $90,26 млрд.

6 января сообщалось, что Украина должна вернуть МВФ около $1,7 млрд долгов. Также, согласно графику, в 2022 году она должна заплатить фонду еще $2,4 млрд.

В июне 2020 года совет управляющих МВФ утвердил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 млрд долларов. Страна уже получила первый транш в 2,1 миллиарда. Согласно меморандуму, ожидалось, что после выделения этих денег и утверждения программы должны последовать перечисления оставшейся суммы в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из них предполагались в июне и сентябре, оставшиеся – по результатам двух обзоров в 2021 году.

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