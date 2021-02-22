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В бундестаге назвали водную блокаду Крыма средневековым методом осады

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Водная блокада Крыма является средневековым методом осады, необходимо поднять в бундестаге вопрос об ущемлении международного права. Об этом в понедельник, 22 февраля, заявил депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт, представляющий партию «Альтернатива для Германии».

«Прекращение подачи пресной воды на территорию — это какие-то средневековые методы осады. Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, тем более Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов», — цитирует Гердта РИА Новости.

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Он также отметил, что подаст прошение правительству об оценке эффективности немецких инвестиций в развитие демократического общества на Украине.

По его словам, вызывает удивление, что демократическое и толерантное западное общество до сих пор не комментирует водную блокаду крымского региона.

Ранее, 18 февраля, депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек заявил, что дамба, перекрывающая водоснабжение Крыма с территории Украины, не повлияет на жизнь крымчан. По его словам, никакой сенсации в заявлении украинского чиновника Антона Кориневича нет. В то же время Бальбек выразил уверенность, что строительство дамбы будет сопряжено с коррупцией.

17 февраля постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич во время встречи с начальником управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко заявил о намерении Киева построить дамбу, чтобы прекратить подачу воды в республику.

В начале февраля в Госдуме заверили, что проблемы водоснабжения Крыма будут решены в течение пяти лет — этого удастся достичь благодаря постройке новых и реконструкции уже имеющихся водохранилищ.

В октябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Крым получит около 50 млрд рублей для модернизации системы водоснабжения кабмин в рамках комплексного плана по обеспечению Крыма надежным водоснабжением. В нем предусмотрено 14 мероприятий, в частности разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признал итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона.

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