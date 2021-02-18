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Аксенов высказался о намерении Киева построить дамбу для недопуска воды в Крым
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В Госдуме раскритиковали планы Киева отрезать Крым от воды дамбой

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Дамба, перекрывающая водоснабжение Крыма с территории Украины, не повлияет на жизнь крымчан, рассказал «Известиям» депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек 18 февраля.

Накануне постоянный представитель президента Украины в Республике Крым Антон Кориневич говорил, что Киев собирается достроить дамбу на 107-м км Северо-Крымского канала, чтобы исключить возможность водоснабжения полуострова.

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«Пусть на границе хоть Великую Китайскую стену построят. Мы с мая 2014 года не получаем воду с Украины, но зато регулярно слышим из Киева про какие-то очередные стройки века, касающиеся водной блокады полуострова», — сказал депутат Бальбек.

По его словам, никакой сенсации в заявлении украинского чиновника нет. В то же время Бальбек выразил уверенность, что строительство дамбы будет сопряжено с коррупцией.

«Будут как грибы расти личные коттеджи руководителей проекта, впрочем, как и их личное благосостояние. Так что строительство дамбы — это как костер в холодной степи: все видят, но греют руки только избранные», — заключил парламентарий.

5 февраля в Госдуме заверили, что проблемы водоснабжения Крыма будут решены в течение пяти лет — этого удастся достичь благодаря постройке новых и реконструкции уже имеющихся водохранилищ.

В декабре прошлого года глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что первую в России опреснительную установку в республике начнут создавать в 2021 году — строительство займет приблизительно 14–15 месяцев.

В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен найти компанию, которую Россия привлечет к внедрению технологий опреснения воды в Крыму, чтобы помешать реализации проекта.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

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